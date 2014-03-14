رحیم بهبودی‌فر نویسنده فیلمنامه «زیرپوستی» درباره این کار که سال آینده می‌خواهد آن را کلید بزند به خبرنگار مهر گفت: «زیرپوستی» در شورای فیلمنامه سازمان سینمایی سوره حوزه هنری تصویب شده است. من این فیلمنامه را به گونه ای نوشتم که هم برای قشر کودک و نوجوان و هم برای بزرگسالان مناسب باشد و هر دو از دیدن این فیلم لذت ببرند.

وی درباره فضای فیلمنامه خود نیز توضیح داد: سعیِ من در این فیلمنامه این بوده است که نگاه متفاوتی را در حوزه مسایل اجتماعی ارائه دهم. شاید بتوان گفت که فیلمنامه این کار تا حدی فضایی گروتسک دارد و البته این نگاه که بخواهم به هر ترتیبی مخاطبم را بخندانم کمتر در کارهای من اتفاق می افتد.

کارگردان فیلم «آدم آهنی» به داستان فیلم خود اشاره و بیان کرد: از آنجایی که خاستگاه خود من تئاتر و به خصوص تئاتر کودک بوده است این بار در فیلمنامه خود خواستم این دغدغه ها را مطرح کنم. موضوع فیلمنامه درباره زوجی است که شغل آنها تئاتر عروسکی است و از این طریق امرار معاش می کنند. آنها در موقعیت مالی ضعیفی از جامعه قرار گرفته اند. شغل آنها اجرای نمایش عروسکی برای کودکان است و در این داستان این دو درگیر مشکلاتی می شوند که شغلشان به نوعی با ماجراهایی که در طول زندگی آنها اتفاق می افتد، گره می خورد.

بهبودی‌فر به فیلم هایی که در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان شرکت می کنند، اشاره کرد و گفت: یک مشکل در بسیاری از این فیلم‌ها مشترک است و آن اینکه تکلیف مشخص نیست که این فیلم ها برای کودکان و نوجوانان است و یا برای بزرگسالان و این مساله تا حدی به خود سیاست های جشنواره بین المللی کودک و نوجوان بازمی‌گردد که در فراخوان هایش این مسایل را روشن نمی کند.

کارگردان فیلم «گنجشک و قناری» یادآور شد: این جشنواره باید مشخص کند که فیلم هایی با موضوع کودک و نوجوان می خواهد یا اینکه فیلم هایی برای مخاطبان کودک و نوجوان و چون هیچ‌گاه این سیاست ها به دقت مشخص نمی شوند فیلمسازان تکلیف خود را نمی‌دانند و در بسیاری از مواقع پیش آمده است که منتقدان ممکن است از فیلمی که مورد پسند هم بوده انتقاد کرده اند و گفته اند این فیلم برای کودکان و نوجوانان نیست.

بهبودی‌فر با اشاره به تعاریف مبهم موجود از فیلم‌های کودک بیان کرد: حتی گاهی فیلمی با موضوع خردسال وارد جشنواره می شود که به شدت مشکل دراماتیکی و یا حتی محتوایی دارد اما به صرف استفاده از موسیقی‌ها و المان‌هایی که جذابیت‌های کاذب بصری ایجاد می کنند و حتی با وجود اینکه بار محتوایی مناسبی ندارند مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالیکه ما در ژانر کودک کارهای قوی مثل «دزد عروسک‌ها»، «گنجشکک اشی مشی»، «گلنار» داشته ایم و یا حتی در این زمان فیلم‌هایی چون «چتر سبز» برای کودکان و نوجوانان ساخته می شود و با این حال من نمی دانم که چرا بسیاری از فیلم های خوبی که در این ژانر ساخته می شود مثل فیلم‌های ناصر رفایی حتی اجازه اکران پیدا نمی‌کنند. در چنین شرایطی که فیلم‌های کودک اکران نمی‌شود بچه‌ها را به ناگزیر به تماشای فیلم «معراجی‌ها» می‌برند.

نویسنده و کارگردان فیلم «خانه اسرارآمیز» با اشاره به کارگاه فیلمنامه‌نویسی خود که حدود 3 سال است آن را در حوزه هنری برگزار می‌کند، گفت: من در این کارگاه آموزش مبانی فیلمنامه و نگارش اصول فیلمنامه‌نویسی را بر عهده دارم. این کارگاه در دو بخش الف و ب برگزار می شود در کارگاه ب ما انگیزه‌یابی می کنیم و در جلسه معارفه نگاه درست و هدفمند علاقمندان به این کارگاه‌ها مشخص می شود سپس از میان حدود 30 نفر از این افراد عده کمتری بعنوان برگزیده انتخاب و وارد کارگاه الف می شوند.

وی با اشاره به استقبال هنرجویان از این کارگاه‌ها بیان کرد: من چون خودم تئاتر خوانده ام در این کارگاه ها تلاش می کنم فضایی فراهم شود که هنرجویان بتوانند شخصیت‌هایی را خلق و آنها را بازی کنند.