به گزارش خبرنگار مهر، كتابخانه مركزي يزد 15 سال پيش در زميني در بافت تاريخي يزد كليد خورد و همه چيز در سكوت به خوبي پيش رفت تا اينكه ناگاه مردم و دوستداران ميراث فرهنگي، متوجه تغييري ناهمگون در بافت تاريخي يزد شدند.

در جايي كه همه خانه خشتي و گلي و در نهايت دو طبقه بود، به ناگاه ساختماني سر از زمين برآورد كه هفت طبقه بود و در زمان خود جنجالي بزرگ به پا كرد.

اين پروژه در حالي كه در بهترين شرايط بودجه‌اي قرار داشت، به دليل كش و قوس‌هاي بسيار متوقف شد و اختلاف ميان نهاد كتابخانه ها و سازمان بازرسي كشور بالا گرفت.

البته شرح اين واقع چندي پيش در گزارش ديگري از سوي خبرگزاری مهر داده شد و مورد توجه مسئولان استان نيز قرار گرفت و پس از آن بود كه در نهايت حكم به بريدن طبقه هفتم داده شد.

كار بهره‌برداري از كتابخانه مركزي يزد همچنان متوقف است

اكنون كه طبقه هفتم بريده شده، به نظر مي‌رسد هنوز هم كار تكميل كتابخانه مركزي يزد متوقف است و اقدامي براي بهره برداري از آن صورت نگرفته است.

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان يزد در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براي تكميل اين پروژه به بودجه نياز داريم اما اگر هم اين كتابخانه تكميل شود، ديگر قابليت هاي كتابخانه مركزي براي استان ندارد.

محمدحسين پارساييان افزود: اين پروژه 15 سال پيش طراحي شده بود و در طول اين مدت نيز تغييراتي در آن ايجاد شد كه به نظر مي‌رسد ديگر نمي‌تواند كتابخانه استانداردي به عنوان كتابخانه مركزي باشد.

وي خاطرنشان كرد: به خاطر نبود يك كتابخانه استاندارد و مركزي، نسخ خطي و ارزشمند ما اكنون در كتابخانه‌هاي مختلف به صورت اماني نگهداري مي‌شود.

نبود بودجه و امكانات به نهاد كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد لطمه زده است

مديركل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد عنوان كرد: نهاد كتابخانه هاي عمومي استان يزد به دليل نبود امكانات در حال لطمه خوردن است و اميدواري با تامين بودجه هر چه سريعتر اين شرايط بهبود يابد.

اما مشكل قانوني كه در مسير ساخت كتابخانه مركزي يزد ايجاد شده بود، اين بود كه كارشناسان و برخي مسئولان استان راي بر تخريب طبقه هفتم داده بودند و سازمان بازرسي نيز اعلام كرده بود، هر كس طبقه هفتم را ببرد، بايد به دولت خسارت پرداخت كند و اين امر سبب شده بود پروژه كتابخانه مركزي سالها مسكوت و متوقف باقي بماند.

اما معاون امور عمراني استاندار يزد نيز در مورد اين كتابخانه با انتقاد از ضعف برنامه ريزي در بافت تاريخي اظهار داشت: كتابخانه مركزي در بافت تاريخي يزد با هفت طبقه بنا، تويه به شعور مردم يزد بود.

مالك زميني كه كتابخانه مركزي در آن بنا شده مشخص نيست

سيد محمدرضا سيد حسيني بيان كرد: اين اتفاق كاملا بدون ضابطه و بدون پروانه بود و حتي زميني كه كتابخانه در آن بنا نهاده شده، هنوز صاحبش مشخص نيست.

وي افزود: دادگاه حكم خود را در مورد اين كتابخانه صادر كرده و كميسيون ماده 100 نيز حكم داده كه بر اساس آن، ارتفاع كتابخانه، خلاف قانون اعلام شده است.

سيد حسيني تصريح كرد: 9 سال است كه اين كتابخانه و اين پروژه عظيم در حالي كه بهترين شرايط بودجه‌اي را داشته، متوقف شده و عمليات احداث آن هنوز به پايان نرسيده است.

وي خاطرنشان كرد: اعتبار اين پروژه در سال 84، بالغ بر 98 ميليارد تومان بود و در سال 86 به 113 ميليارد تومان، در سال 87 به 204 ميليارد تومان در سال 88 به 135 ميليارد تومان، در سال 89 به 168 ميليارد تومان و در سال 90 به 191 ميليارد تومان رسيد.

مردم يزد همواره در مقابل بافت تاريخي سر تعظيم فرود مي آورند

معاون امور عمراني استاندار يزد خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي و با چنين بودجه‌هايي متاسفانه نتوانستند كتابخانه مركزي يزد را تمام كنند و حركت اخير نيز نشان داد كه مردم يزد همه در مقابل بافت تاريخي سر تعظيم فرود مي آورند.

سيد حسيني تاكيد كرد: طبقه هفتم كتابخانه، هيچ ربطي به كتابخانه نداشت و هر مسئولي هم كه به يزد آمد و از اين پروژه بازديد كرد، آن را رد كرد.

وي با اشاره به بريده شدن طبقه هفتم كتابخانه مركزي به تازگي، عنوان كرد: اين اتفاق خوبي بود كه بايد از آن حمايت شود.

سيد حسيني با بيان اينكه بافت تاريخي همانند پدر پيري است كه بايد مورد حمايت قرار گيرد، اظهار داشت: اگر پول نداريم كه خرج اين پدر پير كنيم، نبايد او را خفه كنيم.

وي حرمت بافت تاريخي براي مردم يزد را همانند حرمت يك پدر پير دانست و افزود: به طور قطع مردم يزد همواره از اتفاقاتي كه به نفع بافت تاريخي نيست، حمايت نخواهند كرد.

حالا حكم قانون اجرا شده و طبقه هفتم كتابخانه مركزي يزد بريده شده است اما با وضعيت بودجه‌هاي امسال، بعيد مي‌رسد كه اين كتابخانه‌، اين سال‌ها براي علاقمندان به كتاب و كتابخواني، كتابخانه شود.

اين كتابخانه در شرايطي كه به گفته سيد حسيني از بهترين شرايط بودجه‌اي برخوردار بود، تمام نشد، حال چگونه مي توان انتظار داشت كه با كاهش 15 درصدي بودجه استان يزد، تكميل شود.

نياز به يك ميليارد تومان ديگر اعتبار براي تكميل كتابخانه مركزي يزد

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان يزد هم كه پيش از اين اعلام كرده بود، براي تكميل اين پروژه يك ميليارد تومان اعتبار لازم است.

به هر حال اميد مي رود با دريافت اين اعتبار و تخصيص آن، پروژه كتابخانه مركزي يزد كه 15 سال پيش كليد خورد و شش سال در سرگرداني به سر برد، سرانجام به پايان برسد.

گرچه ممكن است اين كتابخانه ديگر نياز نهاد كتابخانه هاي عمومي استان يزد را برطرف نكند، اما شايد بتواند براي علاقمندان به كتاب فضايي مفيد و كارآمد باشد.