به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی فعالیت نانوایی ها در ایام تعطیلات تصریح کرد: تعطیلی قابل توجه نانوایی ها در سال گذشته مشکلاتی را در تامین نان به وجود آورده بود.

وی افزود: به همین منظور فعالیت اجباری برای 40 نانوایی برنامه ریزی شده است تا شهروندان و مسافران در تامین نان با مشکل مواجه نشوند.

زنجانی تاکید کرد: علاوه بر این بازرسی از نحوه پخت و فروش نان نیز در طول تعطیلات انجام می شود.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه اردبیل از جمله شهرهای توریست پذیر است، ادامه داد: باید مهمترین نیازمندی های مسافران و گردشگران از جمله مواد غذایی تامین شود.

به گفته زنجانی در صورتی که در طول تعطیلات مواردی از پخت غیر کیفی نان و یا گرانفروشی مشاهده شود، با واحد نانوایی برخورد خواهد شد.