پرونده مدیریت واحد شهری همچنان در پیچ و خم وزارت کشور مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سالاری ظهر سه شنبه در دیدار مشترک شهردار بندرعباس و شهردار فین گفت: پرونده مدیریت واحد شهری در راهروهای وزارت کشور مانده است و مشخص نیست این پرونده کی به سرانجام برسد و شوراهای عالی استان تا حصول نتیجه ، این مهم را پیگیری کند. وی افزود: از دیگر معضلات شورای اسلامی و شهرداری منابع پایدار است، تا سال 62 کل بودجه شهرداری ها وابسته به دولت بود، پس از آن نیز شهرداری ها روی پای خود ایستادند و بودجه شهرداری ها به سمت مسکن سوق یافت.

وی ادامه داد: چند سال بعد که دچار مشکل شدیم وابستگی به مسکن، سبب شد شهر را بفروشیم. به گفته عضور شورای اسلامی شهر بندرعباس، یکی از اصلهای مهم قانون اساسی به شوراهای اسلامی اختصاص یاقته است ولی دولتی های ما روز به روز پشت سدهای بوروکراسی اداری ، کاغذ بازی و نظام دیوان سالاری، فربه تر می شود.

سالاری اظهار داشت: شاید نقش ما بعنوان نمایندگان مردم در برخی مواقع از مجلس نیز بالاتر باشد و مسئولیت و وظیفه مان نیز به مراتب، بیشتر است . لایحه مدیریت واحد شهری، در حال خاک خوردن است ولی آیا ما باید دست روی دست بگذاریم؟ شوراهای عالی استانها برآمده از شوراهای شهر و روستاست و می تواند لایحه به مجلس بدهد و باید این مورد را پیگیری کند.

وی با اشاره به خلق درآمدهای پایدار تصریح کرد : قیمت تمام شده کالا و خدمات از اساسی ترین مشکلات ما در نظام بودجه ریزی است و شورای اسلامی بعنوان پارلمان شهری باید به سمت رفع این مشکل حرکت کنند و چاره اندیشی کنند.

سالاری گفت: مدیران در سال حماسه اقتصادی در این سمت حرکت نکردند و رهبر معظم انقلاب بحت اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند تا مدیران، دستورالعملها و بخشنامه های دست و پا گیر را اصلاح کنند که یکی از آن اصلاح قیمت تمام شده کالاهاست.

وی اظهار داشت: سرمایه گذاری نیروی انسانی، یکی دیگر از مباحثی است که شورای اسلامی باید به آن توجه کند و برای آن برنامه ریزی کند.

سالاری در ادامه ، داشتن برنامه کوتاه ، میان و بلند مدت را از کارهای اسلامی شوراها خواند و گفت: آیا برنامه 5 ساله ما با چشم انداز 20ساله ، همخوانی دارد؟ آیا برنامه ما مبتنی بر وظیفه است یا خیر؟

وی با طرح این پرسش ها افزود: تا وقتی که مدیریت واحد شهری نداریم چرا باید کاری که وظیفه ما نیست انجام دهیم ؟!متولی فضاهای دینی، فرهنگی، تشکلهای مردم نهاد، چرا باید شهرداری ها باشند در حالیکه مدیریت واحد شهری با شهرداری ها نیست؟

به گفته عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس، تداخل وظایف، از دیگر معضلات شهرداری و شوراهاست و ما بعنوان پارلمان شهری باید وظایف دستگاه های اجرایی را به آنها گوشزد کنیم و آنها را موظف به خدمات رسانی به شهروندان کنیم و در این راستا نیز شورای اسلامی شهر بندرعباس از دستگاه های اجرایی خواسته است برنامه های خود را برای خدمات رسانی بهینه به شهروندان ارائه کنند.

شهردار بندرعباس نیز در این نشست با بیان اینکه شهرداری شالکه خاص خود را دارد گفت : شالکه شهرداری درآمد – هزینه است به طوریکه تا درآمدی نباشد هزینه ای نمی توان انجام داد تنها راه، ایجاد درآمد مناسب و پایدار است.

عباس امینی زاده افزود: شهر همان مدنیت است و رکن اصلی مدنیت ایجاد فرهنگ مدنیت است.

وی ادامه داد: تا فرهنگ مدنیت نباشد، مدنیت قابل اجرا نیست از طرفی فرهنگ به تنهایی چاره ساز نیست و باید در کنار آن همت بلند نیز باشد تا گره ها باز شود.

وی با بیان اینکه شهرستان فین را نمی توان خارج از منطقه دید و به مشکلات آن رسیدگی کردگفت: ما سرنوشتمان در منطقه به یکدیگر گره خورده است به طوریکه توانمندی شهر بندرعباس به مناطق اطراف آنهاست.

شهردار بندرعباس با اشاره به وضعیت شهر بندرعباس گفت : یکی از دلایل وضعیت کنونی شهر بندرعباس ، مهاجرت زیاد به این شهر است اگر کاری کنیم مهاجرت ها به شهر بندرعباس کمتر شود و یا حتی حالت معکوس پیدا کند وضعیت شهر بهتر خواهد شد.

امینی زاده در ادامه به پتانسیل های شهرستان فین اشاره کرد و ابرازداشت: فرصت گردشگری یکی از فرصتها و زمینه های مهم رشد شهر فین است همچنین فرصتهای صنعتی و معدنی در فین بسیار مهم و تاثر گذار است.

وی همچنین کشاورزی را فرصتی بسیار عظیم برشمرد و اظهارداشت: اکنون باید متناسب با زمان فرصت ها را شناسایی کرد و با توجه به آنها به دنبال جذب سرمایه گذار بود زیرا نمی توان به اعتبارات دولتی به تنهایی تکیه کرد.

شهردار بندرعباس با تاکید بر همبستگی میان شهرداری و اعضای شورای شهر گفت: این امر سبب تقویت مدیریت شهری و حرکت سریع و رو به جلو در زمینه پیشبرد مسائل شهری خواهد شد . وی در پایان از همکاری جهت بهسازی و زیباسازی شهر فین توسط شهرداری بندرعباس خبر داد.