مدیران در اجرای اقتصاد مقاومتی همت بگمارنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی با بیان تسلیت رحلت حجت الاسلام و المسلمین سید محسن پور فاطمی اظهار داشت: ارتحال این سید بزرگوار مردم بخش کاکی، شهرستان دشتی و استان بوشهر را عزادار کرد و از حضور پر شور مردم شهرستان و استان در جریان حادثه رحلت سید جلیل القدر تقدیر و تشکر کرد.

وی با تبریک ولادت حضرت زینب(س) وروز پرستار و همچنین تبریک پیشاپیش عید باستانی، نوروز سال 93 را سالی سرشار از عزت، برکت و توفیق برای ملت بزرگ ایران ومسلمانان جهان و پیروزی اسلام از درگاه قادر متعال کردند.

هاشمی با اشاره به ابلاغ سیاست مقاومتی گفت: به برکت انفاس قدسی مقام معظم رهبری استان بوشهر امسال از لحاظ درآمدی و اقتصادی بویژه کشاورزی نسبت به سنوات قبل وضعیت بسیار مطلوبی داشته است.

وی با اشاره به اینکه ما باید در اجرای اقتصاد مقاومتی با تمام وجود تلاش نمائیم ادامه داد:همه ما بعنوان مسئول باید دست به کار شویم و زمینه برای حضور سرمایه گذار در شهرستان را فراهم کنیم که با این کار شک نکنید دشمن با استراتژی خصمانه ای که دارد مایوس و ناامید خواهد شد.

هاشمی گفت: برهمه ما تکلیف است که در ایجاد بستر سرمایه گذاری امن نهایت تلاش خود را به کار گیریم.

فرماندار شهرستان دشتی از تلاش‌های مسئولان شهرستان در برگزاری مراسمات مختلف از جمله برگزاری یادواره شهدای شهرستان ، یادواره شهدای زایر عباسی، حضور استاندار در شهرستان، هفته منابع طبیعی، جشن نیکوکاری، مانور زلزله ویژه مهد کودک‌ها و افتتاح بیمارستان صحرایی تقدیر و تشکر کرد.

وی فراهم آوردن شرایط لازم برای پذیرایی شایسته از مهمانان نوروزی را از مهمترین برنامه های پیش رو عنوان و بر انجام دقیق وظایف کمیته ها ی ستاد تسهیلات سفر نوروزی تاکید کرد.

هاشمی در خصوص ازدیاد جمعیت گفت: برای حفظ دین مبین اسلام و ترویج مکتب اهلبیت (ع)نیاز به انسانهای فریجته است.

وی افزود: هر گونه تعلل در انجام ماموریت تا زمانی که عهده دار مسئولیت هستید خیانت به اسلام و مردم است.

فرماندار دشتی خاطر نشان کرد: بر مدیران لازم است با توجه به توان و کسب تجربیات از لحظه لحظه مسئولیت در جهت خدمت به دین مبین و جامعه اسلامی بهره ببرند.

هاشمی گفت: هرگز خود را نمی بخشم که احساس مسئولیت امروز و فردایم نسبت به دیروز کمتر شده باشد تکلیف دینی ما ایجاب می‌کند که با استفاده از دانش و تجربیات حاصل شده در تحقق اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید گام برداریم.

سید علی هاشمی از زحمات و تلاش‌های معاون سابق سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان دشتی تشکر و برای وی در سنگر تعلیم و تربیت آرزوی موفقیت کرد.