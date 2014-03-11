ضرورت مقاوم سازی مدارس پارس آباد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حبیب پور بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از مدارس شهر پارس آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با وجود اینکه برخی مدارس این شهرستان در معرض تخریب است اعتبارات لازم برای مقاوم سازی مدارس تامین نمی شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مدارسی فعال است که احتمال تخریب آن هر لحظه می رود، اضافه کرد: در عین حال کمبود مدرسه در این شهرستان از جمله دغدغه های جدی آموزش و پرورش است.

حبیب پور تصریح کرد: با اعتبارات جزئی که به شهرستان ها ابلاغ می شود نمی توان مشکل کمبود فضای آموزشی پارس آباد را رفع کرد.

وی خواستار ورود خیرین به امر مدرسه سازی شد و افزود: بر خلاف سایر شهرستان ها این شهرستان خیر مدرسه ساز ندارد.

به گفته مدیر آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد تنها حمایت خیریه برای مدرسه سازی توسط 750 نفر از فرهنگیان صورت می گیرد.

واحدهای تولیدی ورود کنند

حبیب پور افزود: این تعداد از معلمان به صورت ماهانه مبالغی را از حقوق خود برای امر مدرسه سازی اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه مبالغ جمع آوری شده ناچیز است, ادامه داد: ضروری است واحدهای صنعتی بزرگ از جمله کشت و صنعت مغان و فردوس در امر مدرسه سازی مشارکت کنند.

وی یکی از مهمترین نیازهای فضای آموزشی را در شهرک های جدید التاسیس عنوان کرد و افزود: بر خلاف سایر شهرستان ها در شهرستان پارس آباد اغلب واحدهای مسکن مهر مورد استفاده بوده و شهروندان به فضای آموزشی در این مناطق نیازمندند.

حبیب پور خواستار حمایت خیرین در تامین فضای آموزشی شد و تاکید کرد: نیاز شهرستان پارس آباد بیش از سایر شهرستان ها است.