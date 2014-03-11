به گزارش خبرنگار مهر، وحید داعی پیش از ظهر سه‌شنبه دراولین کمیته توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی استان، با بیان اینکه از سال 85 ساماندهی و توانمندی این محلات در دستور کار قرار گرفته است، اظهارداشت: در این راستا مطالعه و شناسایی محلات هدف سکونتگاه غیررسمی در شهر بیرجند آغاز شده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت سه محله کارگران، جئادیه و موسی بن جعفر(ع) به عنوان محلات هدف که بیشتر در معرض سکونتگاه غیررسمی هستند شناسایی شده است، افزود: مساحت این سکونتگاه ها 180 هکتار است.

داعی با اشاره به اینکه برا این محلات سه پروژه عمرانی تعریف شده است، افزود: برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده است.

وی احداث مرکز بهداشتی درمانی کارگران با اعتبار 282 میلیون تومان، دبستان 10 کلاسه با 639 میلیون و سوله ورزشی کارگران با 300 میلیون تومان اعتبار از جمله این طرح ها است.

داعی با بیان اینکه امسال بیشتر رویکرد فرهنگی در این مناطق پیش بینی شده است، افزود: راه و شهرسازی از اجرای پروژه های فرهنگی در این مناطق حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه احداث مهدکودک به دلیل قرار گرفتن در بخش خصوصی نمی تواند از سوی راه و شهرسازی حمایت شود، گفت: این مجموعه ها مورد تایید بوده، اما احداث آن از سوی بخش خصوصی مانعی ندارد.

رئیس اداره برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی یادآور شد: احداث خانه فرهنگ و همچنین مطالعات شناسایی محلات هدف سکونتگاه های غیررسمی در شهرهای دیگر نیز باید پیگیری شود.