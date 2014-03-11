به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه به همراه مهدی توکلیان معاون مطبوعاتی و تبلیغاتی وی و همچنین حجت الاسلام سیدمحمدکاظم شمس رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قم با حضور در دفتر معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه با حجت الاسلام سیدعلی عماد دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار گزارش دقیقی از فعالیت‌های انجام شده در حوزه پژوهش‌های حوزه علمیه توسط حجت الاسلام عماد ارائه شد.

وی همچنین نمایه‌های مطبوعاتی براساس فعالیت نشریات دینی زیر نظر حوزه علمیه قم و همچنین خلاصه‌ای از گزارش طرح‌ها و کتاب‌هایی که این معاونت درحال چاپ دارد را ارائه کرد.

گفتنی است در این نشست شیوه‌های تعامل و مشارکت فرهنگی بین این دو نهاد بررسی و مقرر شد تا در جلسات بعدی نحوه عملیاتی شدن این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

در این نشست، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تجلیل از اقدامات هوشمندانه جناب آقای عماد و همکارانشان گفت: شما در رابطه با کتاب و مطبوعات زیرساخت‌های لازم را از قبیل کتاب استاندارد حوزوی، بررسی مجلات حوزوی انجام دادید، حالا نوبت آن رسیده است که این منبع بی‌کران حوزه با کمک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، در خدمت ارتقاء محتوایی و همسویی با سیاست‌های فرهنگی نظام و نیز بررسی راهکارهایی برای جهت دهی درست صنعت هنر و اقسام هنر کارهایی انجام گیرد و در انجام این مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خدمت شما است.

معاون پژوهشی حوزه علمیه نیز در این دیدار با بیان وجود استعدادها و منابع مفید و... حوزه در رابطه با هنر گفت: امروز حوزه‌ها در همه زمینه‌های فرهنگ و هنر رشد کرده و حرف‌هایی برای گفتن دارند، خوب است از این استعدادهای جوان و پرانرژی برای عرصه سلامت فرهنگ جامعه و اسلامی کردن صنعت هنر استفاده شود.

در بخش دیگری از گفتگوهای مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با حجت الاسلام عماد معاون پژوهشی حوزه، چگونگی تعامل حوزه علمیه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و تعیین نوع ارتباط هم‌افزا و انجام تفاهم‌نامه‌های لازم بررسی شد.

در این جلسه مقرر شد، معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با مسئولان مطبوعاتی حوزه و مسئول کتابخانه‌ها و امور کتاب با حجت‌الاسلام شمس گفتگوهای انجام شده را ادامه داده و راهکار و طرحی را در این رابطه ارائه دهند.

