به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی گفت: در ایام تعطیلات نوروز 93 تمام بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانی اعم از ICU و CCU، اورژانس بیمارستانی برای خدمت دهی به بیماران در آماده باش کامل به سر می برند.

وی افزود: اوژانس پیش بیمارستانی نیز در تمام جاده های مواصلاتی و مبادی ورودی شهرها مستقر و آماده باش خواهد بود.

حاجی آقاجانی از استقرار 55 اتوبوس آمبولانس در مبادی ورودی شهرها خبر داد و گفت: اورژانس به طور کامل و بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها با کادر مورد نیاز پزشکی و پرستاری در ایام نوروز 93 برای خدمت رسانی بهتر درمانی در خدمت مردم عزیز کشورمان هستند.

ارائه خدمات درمانی به بیماران خاص

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی حدمات بالینی وزارت بهداشت نیز اعلام کرد: بیمارستانها در بازه زمانی 15 اسفند تا 15 فروردین بیماران دیالیزی را ترخیص نمی کنند و در صورت ترخیص حتماً از قبل نسبت به جابجایی محل دیالیز با بخش بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی مربوطه هماهنگی به عمل می آورند.

دکتر سید احمد تارا گفت: برای آن دسته از بیماران دیالیزی نیز كه قصد مسافرت و جابجايي دارند از طريق بخش دياليز با كارشناس بيماران خاص در دانشگاه هاي مقصد، هماهنگی های لازم صورت می گيرد و از فراهم بودن محل دياليز و زمان آن اطمينان حاصل می شود.



اعلام بیمارستانهای خدمت دهنده به بیماران هموفیلی در تعطیلات نوروز

این گزارش می افزاید: دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی به منظور حفظ زمان طلایی خدمت رسانی به بیماران هموفیلی حادثه دیده اسامی بیمارستان های خدمات دهنده به این بیماران در تعطیلات نوروز (در بازه زمانی 15 اسفند 92 تا 15 فروردین 93) را به اورژانس کشور اعلام کرده است.

اسامی مراکز درمانی و بیمارستانهای خدمت دهنده به بیماران هموفیلی:

دانشگاه/شهر نام مرکز درمانی

اراک بیمارستان امیرکبیر(کودکان)

بیمارستان خوانساری(بزرگسالان)

اردبیل بیمارستان امام خمینی(بزرگسالان)

بیمارستان بوعلی(کودکان)

ارومیه مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی(بزرگسالان)

مرکز آموزشی، درمانی مطهری(کودکان)

اصفهان بیمارستان سیدالشهداء

اهواز بیمارستان شفا

ایلام بیمارستان مصطفی خمینی

بابل بیمارستان شفیع زاده امیرکلا

بندرعباس مرکز درمانی بیماری های خاص ابوریحان

بم بیمارستان پاستور

بوشهر فاطمه الزهرا

تبریز بیمارستان قاضی طباطبایی(بزرگسالان)

بیمارستان کودکان(کودکان)

تهران بیمارستان مفید(کودکان)

تهران "بیمارستان ولیعصر(عج)(بزرگسالان)

مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)"

تربت حیدریه بیمارستان نهم دی

جهرم بیمارستان شهیدمطهری

جیرفت بیمارستان آیت الله کاشانی

بیرجند بیمارستان ولیعصر(عج)

سبزوار بیمارستان واسعی

بجنورد بیمارستان امام رضا(ع)

دزفول بیمارستان گنجویان

رفسنجان بیمارستان علی ابن ابیطالب

زاهدان بیمارستان حضرت علی اصغر

زابل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)

زنجان بیمارستان آیت الله موسوی

سمنان بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)

دامغان بیمارستان ولایت

شهرکرد بیمارستان هاجر

شاهرود بیمارستان امام حسین (ع)

شیراز بیمارستان شهید دستغیب

فسا بیمارستان دکتر شریعتی

قم مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه (کودکان)

بیمارستان کامکار(بزرگسال)

قزوین بیمارستان قدس

کاشان بیمارستان اخوان

کرمان بیمارستان افضلی پور

کردستان بیمارستان بعثت

کرمانشاه بیمارستان محمد کرمانشاهی

کرج بیمارستان شهیدباهنر

گلستان(گنبد) بیمارستان طالقانی گنبد

گلستان(گرگان) بیمارستان طالقانی گرگان

گناباد بیمارستان22بهمن

گیلان(رشت) بیمارستان17 شهریور (کودکان)

بیمارستان رازی (بزرگسالان )

لرستان شهید مدنی

مازندران(ساری) بیمارستان بوعلی سینا

مازندران(چالوس) بیمارستان آیت الله طالقانی

مشهد کلینیک سرور(بیمارستان دکتر شیخ)

مراغه بیمارستان امیرالمومنین(ع)

نیشابور بیمارستان22بهمن

همدان بیمارستان بعثت

یاسوج بیمارستان شهیدبهشتی

یزد بیمارستان شهید صدوقی

مرکز درمانی بیماریهای خاص