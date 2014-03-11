اولاند تهدید به ترور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه هدف نخست عملیات تروریستی یک گروه شبه نظامی است. این گروه در وبسایت خود اعلام کرد به دلیل مداخله نظامی فرانسه در امور کشورهای آفریقایی حملاتی را علیه این کشور و شخص رئیس جمهور انجام خواهد داد.

گروه دیده بانی اینترنتی SITE با انتشار این مطلب از به راه افتادن کمپین مبارزه با فرانسه به دلیل مداخله نظامی در کشورهای مالی و آفریقای مرکزی توسط این گروه شبه نظامی موسوم به "المنبر جهادی" خبر داد. فرانسه از ژانویه 2011 نظامیان خود را به مالی که مستعمره سابق این کشور بوده، اعزام کرده است. این اقدام به بهانه مقابله با شبه نظامیان استقلال طلب در این کشور آفریقایی انجام گرفته است.

ارتش فرانسه همچنین در دسامبر گذشته حدود هزار و 600 نظامی خود را برای حمایت از دولت آفریقای مرکزی به این کشور گسیل داشت. در حالی که پاریس ابتدا ماموریت این نظامیان را در آفریقای مرکزی تنها به مدت شش ماه اعلام کرده اما در ماه فوریه 400 نظامی دیگر فرانسوی به این کشور اعزام شدند.