برای نخستین بار زایمان طبیعی بدون درد در بیمارستان امام سجاد یاسوج انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد وفايي ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون شش مورد زایمان طبیعی بدون درد در بیمارستان امام سجاد (ع) انجام شده است.

وی بیان داشت: انجام زایمان طبیعی بدون درد در راستای کاهش آمار زایمان های سزارین غیر ضروری، سیاستهای کلان بهداشتی و ترغیب مادران به انجام زایمان طبیعی انجام می شود.

وفایی با بیان اینکه این زایمان به روشهای انتونکس و بی حسی نخاعی در بیمارستان امام سجاد (ع) انجام شد، اظهار داشت: این بیمارستان برای ارائه خدمات بهداشتی و سلامت به مادران بارداری که قصد زایمان طبیعی بدون درد دارند، آمادگی كامل دارد.

وی تصریح کرد: با تشخیص پزشک متخصص زنان و زایمان و در صورتی که سیر پیشرفت زایمان، طبیعی و مناسب باشد، مادر باردار پس از شروع دردهای واقعی و ابتدایی زایمان می تواند با استفاده از ماسک حاوی گاز انتونکس و در مرحله تکمیلی زایمان به روش بی حسی نخاعی در شرایط کاملا" راحت و بدون درد، زایمان کند.

سرپرست بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج افزود: انتونکس مخلوطی از گاز اکسید نیترو و اکسیژن با غلظت 50 درصد از هر کدام است که در کپسول هایی نگهداری شده و در تمام مراحل زایمان به صورت آسان و ایمن قابل استفاده است.

وفایی با بیان اینکه با قطع مصرف این گازها، اثرات آن به سرعت از بین می رود، اظهار داشت: مادران باردار در تمام مراحل زایمان از حمایت های تیم پزشکی متخصص بهره مند مي شوند.

وفایی با اشاره به افزایش آمار سزارینهای غیرضروری در استان افزود: بسیاری از مادران باردار برای مواجهه نشدن با درد زایمان، به سزارین روی می آورند که در اين روش امکان بروز خونریزی، عفونت و طولانی تر شدن مدت زمان بستری در مادران وجود دارد.