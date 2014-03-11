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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۵۵

وفایی عنوان کرد

برای نخستین بار زایمان طبیعی بدون درد در بیمارستان امام سجاد یاسوج انجام شد

برای نخستین بار زایمان طبیعی بدون درد در بیمارستان امام سجاد یاسوج انجام شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: سرپرست بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج گفت: برای نخستین بار زایمان طبیعی بدون درد در بخش تخصصی زایمان بدون درد بیمارستان امام سجاد(ع) انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد وفايي ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون شش مورد زایمان طبیعی بدون درد در بیمارستان امام سجاد (ع) انجام شده است.

وی بیان داشت: انجام زایمان طبیعی بدون درد در راستای کاهش آمار زایمان های سزارین غیر ضروری، سیاستهای کلان بهداشتی و ترغیب مادران به انجام زایمان طبیعی انجام می شود.

وفایی با بیان اینکه این زایمان به روشهای انتونکس و بی حسی نخاعی در بیمارستان امام سجاد (ع) انجام شد، اظهار داشت: این بیمارستان برای ارائه خدمات بهداشتی و سلامت به مادران بارداری که قصد زایمان طبیعی بدون درد دارند، آمادگی كامل دارد.

وی تصریح کرد: با تشخیص پزشک متخصص زنان و زایمان و در صورتی که سیر پیشرفت زایمان، طبیعی و مناسب باشد، مادر باردار پس از شروع دردهای واقعی و ابتدایی زایمان می تواند با استفاده از ماسک حاوی گاز انتونکس و در مرحله تکمیلی زایمان به روش بی حسی نخاعی در شرایط کاملا" راحت و بدون درد، زایمان کند.

سرپرست بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج افزود: انتونکس مخلوطی از گاز اکسید نیترو و اکسیژن با غلظت 50 درصد از هر کدام است که در کپسول هایی نگهداری شده و در تمام مراحل زایمان به صورت آسان و ایمن قابل استفاده است.

وفایی با بیان اینکه با قطع مصرف این گازها، اثرات آن به سرعت از بین می رود، اظهار داشت: مادران باردار در تمام مراحل زایمان از حمایت های تیم پزشکی متخصص بهره مند  مي شوند.

وفایی با اشاره به افزایش آمار سزارینهای غیرضروری در استان افزود: بسیاری از مادران باردار برای مواجهه نشدن با درد زایمان، به سزارین روی می آورند که در اين روش امکان بروز خونریزی، عفونت و طولانی تر شدن مدت زمان بستری در مادران وجود دارد.

کد مطلب 2254383

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