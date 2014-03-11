کارگاه آموزشی احیای باغات میوه در شهرستان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اسماعیلی در این باره اظهارداشت: در این کارگاه آموزشی در خصوص اصلاح و احیاء باغات میوه، آشنایی باغداران با نحوه تغذیه باغات، زمان مناسب هرس، چالکود و آبیاری صحیح و مناسب بحث و تبادل نظر شد.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی 32 نفر از باغداران روستاهای اسبمرد، سوته کش و کش آباد شرکت کردند.

این مسئول یادآورشد: همچنین مقرر شد که کارگاه های آموزشی مشابه در روستاهای تحت پوشش برگزار شود تا باغداران به صورت عملی در خصوص هرس، چالکود آموزش لازم را فرا بگیرند.



معرفی بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان قزوین برای خرید تراکتور



مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: 60 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان برای دریافت تسهیلات خرید تراکتور به بانک عامل معرفی شدند.

اسماعیلی افزود: معرفی و جذب بالای صددرصدی سهمیه تعیین شده از سوی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای خرید تراکتورو ادوات به مبلغ 24میلیارد ریال با تسهیلات به عاملیت بانک کشاورزی استان اقدام شده است.

وی، هدف از اجرای این طرح را؛ افزایش سطح و ضریب مکانیزاسیون و بالا بردن راندمان تولید در بخش کشاورزی ذکر کرد.

این مسئول؛ ازنظرجذب تسهیلات، این شهرستان رتبه نخست را دربین سایر شهرستان های استان به خود اختصاص داده است.