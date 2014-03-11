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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

مقدم پاشا:

نمایشگاه عكس فاطمي با آثار دانش‌آموزان نیشابوری برگزار می‌شود

نمایشگاه عكس فاطمي با آثار دانش‌آموزان نیشابوری برگزار می‌شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: كارشناس آموزش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور از برپایی نمایشگاه عكس فاطمي توسط دانش‌آموزان هنرمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرجس مقدم‌پاشا ظهر سه شنبه در محل اداره ارشاد شهرستان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن دهه اول فاطمیه و برگزاری مراسمات مختلف عزاداري در مناطق مختلف، این نمایشگاه به همت دانش‌آموزان برپا شد.

كارشناس آموزش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور با بیان اینکه این نمایشگاه توسط دانش‌آموزان عكاس سال دوم رشته تصویربرداری مرکز مهارت‌آموزی ابرفیلم در هنرستان کار و دانش محمودیه نيشابور گشايش يافته است، بیان کرد: این نمایشگاه 21 اثر رنگي را در خود جای داده است.

مقدم پاشا اظهار کرد: آثار مجید اکبرآبادی، امیرحسین مرشدلو، محمد مرشدلو، جواد غریب‌زاده، حسین روزبه، آرمان خزیمه، عباس پیغون، امیر چنارانی، مجتبی گاراژیان، دانیال رحمانی و علی شهریان در اين نمايشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان كرد: نمايشگاه عكس فاطمي تا 28 اسفند 92 از ساعت 8 صبح تا 17 بعد از ظهر در محل هنرستان کار و دانش محمودیه واقع در میدان خیام- خیابان میثم تمار نيشابور ويژه عموم علاقه‌مندان داير است.

 

کد مطلب 2254388

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