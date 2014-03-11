به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو با تقدیر از مشارکت صمیمانه مردم استان زنجان در جشن نیکوکاری اظهار کرد: این بار نیز همچون سایر مناسبتها و طرحها مردم استان نوعدوستی و خیراندیشی خود را به اثبات رسانده و به یاری نیازمندان آمدند.
وی با ارائه گزارشی از آمار اولیه کمکهای جمعآوری شده در استان زنجان در قالب جشن نیکوکاری تصریح کرد: بر اساس آمار رسیده از پایگاههای دایر شده توسط کمیته امداد و بسیج در استان بیش از 12 میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی جمعآوری شده است که این رقم در مقایسه با کل کمکهای جمعآوری شده در سال قبل 16 درصد افزایش یافته است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان با تشریح اینکه از مجموع کمکهای اعلام شده 2 میلیارد ریال به صورت نقدی اهدا شده است، گفت: این رقم در مقایسه با میزان کمکهای سال قبل 21 درصد رشد نشان میدهد.
حسنلو، همچنین ارزش کمکهای غیرنقدی جمعآوری شده در استان را بیش از 9 میلیارد و 700 میلیون ریال اعلام کرد و بیان کرد: در این بخش نیز شاهد افزایش 14 درصدی کمکها هستیم.
وی، با توضیح اینکه هنوز میزان کمکهای جمعآوری شده در مدارس و مساجد استان در این آمار وارد نشده است، پیشبینی کرد: با احتساب این آمارها میزان کمکهای جمعآوری شده در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 100 درصد افزایش داشته باشد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه هنوز هم جمعآوری کمکهای مردمی در قالب جشن نیکوکاری در استان ادامه دارد، از مردم استان خواست برای اهدای کمکهای نقدی و غیرنقدی خود به دفاتر کمیته امداد در سطح استان و خانه انفاق در مرکز زنجان مراجعه و یا کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 0108640426007 سیبای این نهاد نزد بانک ملی واریز کنند.
شرکت موسسه آموزش عالی روزبه زنجان، در سومین جشنواره بین المللی مد ولباس ایرانی واسلامی "فجر"
رئیس موسسه آموزش عالی روزبه زنجان، با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره وشرکت نمایندگان استانها در این جشنواره مد ولباس ایرانی اسلامی، افزود: این جشنواره بین المللی از 23-15اسفند ماه سالجاری در تهران در حال برگزاری است که این موسسه برای اولین بار بعنوان تنها نماینده استان زنجان در این جشنواره شرکت کرده است.
رئیس موسسه آموزش عالی روزبه زنجان، گفت: این مرکز علمی دارای رشته طراحی ودوخت در مقطع کارشناسی است.
مسعود کریملو، اظهار داشت: با توجه به دارا بودن رشته طراحی ودوخت در مقطع کارشناسی در موسسه آموزش عالی روزبه زنجان این موسسه علمی به عنوان تنها نماینده شرکت کننده استان زنجان در سومین جشنواره بین المللی مد ولباس ایرانی واسلامی "فجر" است.
وی با بیان اینکه موسسه آموزش عالی روزبه زنجان، در سالجاری تنها نماینده شرکت کننده استان زنجان در سومین جشنواره بین المللی مد ولباس ایرانی اسلامی " فجر" در تالار وحدت تهران است، افزود : این جشنواره بین المللی از 23-15اسفند ماه سالجاری در تهران در حال برگزاری است که این موسسه برای اولین بار در این جشنواره شرکت کرده است.
رئیس موسسه آموزش عالی روزبه زنجان در پایان با اشاره به اینکه موسسه آموزش عالی روزبه زنجان، دارای ظرفیتهای مناسب وایده های مهم در این زمینه برای ارائه طرحهای ایرانی اسلامی است ، تصریح کرد: حمایت از ایده وطرحهای ایرانی اسلامی دارای حمایت اساسی در جامعه است.
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