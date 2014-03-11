به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرجی دانا عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه روسای قبلی و جدید دانشگاه تهران گفت: ابتدا به عنوان یک دانشگاه تهرانی و سپس به عنوان وزیر علوم از زحمات فرهاد رهبر برای شش سال ریاست در دانشگاه تهران تشکر می کنم.

وی گفت: ریاست دانشگاه تهران ریاست یک دانشگاه عادی نیست زیرا هر آنچه در مجموعه آموزش عالی دیده می شود در دانشگاه تهران هم وجود دارد.

فرجی دانا به نقل از رئیس دانشگاه هاروارد گفت: رئیس دانشگاه هاروارد می گوید مدیریت در دانشگاه مدیریت در مدیریت ناپذیرهاست.

وی با اشاره به تعیین رئیس جدید دانشگاه تهران اظهار داشت: از امید سرپرست دانشگاه تهران خواسته ام هر چه زودتر کمیته منتخبان دانشگاه را تشکیل دهد تا از میان اساتید منتخب یک نفر به عنوان رئیس دانشگاه تهران معین شود.

وی گفت: مناصب دنیا زودگذر است و مطلبی را برایتان خاطرنشان می کنم که مرحوم سید جعفر شهیدی در مراسم تودیع خودم در آذرماه 84 به آن اشاره کرد. دکتر شهیدی در آن مراسم گفت: آنچه در این مسئولیت وجود دارد نه چیزی به مرحوم عمید زنجانی اضافه می کند و نه چیزی از فرجی دانا کم می کند.

وی گفت: اگر قرار بود این مناصب در دنیا ماندگار باشد این صندلی ها برای مسئولان پیشین باقی می ماند.

وی تاکید کرد: دانشگاهیان در اقتصاد مقاومتی بیشترین نقش را برعهده دارند.

وی درباره سرپرستی امید در دانشگاه تهران و پست دیگرش در وزارت علوم اظهار داشت: مسئولیت پذیری امید برای من همیشه درس است وقتی از وی خواستم معاونت اداری مالی وزارت علوم را بدست بگیرد ابتدا استخاره کرد و من هم از خدا خواستم که این استخاره خوب درآید.

به گزارش مهر، مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دانشگاه تهران حاشیه هایی به همراه داشت که به شرح زیر است:

*وقتی فرهاد رهبر سخنرانی اش تمام شد مجری برنامه به او گفت خسته نباشد. فرهاد رهبر با لبخند گفت: ما هیچ وقت خسته نیستیم که در این هنگام مجری به فرهاد رهبر گفت پس به شما خدا قوت می گویم.

*در این مراسم از تمام بخشهای دانشگاه تهران حتی شهردار تهران هدیه ای به فرهاد رهبر اعطا شد.

*پس از پایان مراسم تودیع و معارفه استادان و مسئولان دانشگاه تهران به صف ایستادند تا به ترتیب با فرهاد رهبر خداحافظی و از وی تشکر کنند.

*امید در بخشی از سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که تا قبل از اینکه پایش پیچ بخورد و به زمین بخورد پرچم دانشگاه تهران را به دست فرد دیگری بسپارد.

*وزیر اقتصاد هم در این مراسم گفت: چند نفر دیگر از مسئولان هم می خواستند در این مراسم حاضر شوند که به علت کمبود وقت از آنان خواسته به رتق و فتق امور بپردازند و به نمایندگی از آنها در این مراسم حاضر شدم.

*پس از پایان مراسم یک اتومبیل برای دریافت تمام هدیه های فرهاد رهبر حاضر شد تا هدیه هایش را به مکان دیگری منتقل کند.

*فرهاد رهبر همچنین به خبرنگار مهر گفت که از فردا در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران حاضر است و به کار تدریس ادامه می دهد.

در این مراسم تعداد بسیار زیادی از استادان و کارمندان دانشگاه تهران برای بدرقه فرهاد رهبر حاضر شده بودند.