10 درصد از جمعیت همدان ایثارگرند/ دشمنی نظام سلطه با ایران توهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر سه شنبه در نشست رابطین امور ایثارگران ادارات همدان، عنوان کرد: شهدا با خلوص نیت جان خود را فدای اسلام کردند و یاد و نام آنان موجب سرافراری و افتخار اسلام است.

وی ادامه داد: 10 درصد از جمعیت استان همدان عضو جامعه ایثارگری هستند و پیگیری امور آنان باید مورد توجه دستگاهای اجرایی باشد.

معاون سیاسی وامنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه باید رابطین ایثارگر در محل فعالیت خود حال و هوای فرهنگ ایثار و شهادت را تبلیغ کنند، افزود: فرهنگ ایثار و شهادت عزت را به ایران اسلامی هدیه داد و آنچه موجب پیروزی در جنگ تحمیلی شد، قدرت ایمان در قلوب مردم بود.

الهی تبار اذعان داشت: دستگاه های دولتی باید معطر به نام شهدا باشند و باید کارکنان ایثارگر تکریم شوند.

وی با اشاره به اینکه رابطین ایثارگر باید حامیان ایثارگر مراجعه کننده به نهادهای دولتی باشند، اظهار داشت: سه کمیته اجتماعی، زیر بنایی و اشتغال برای پیگیری امور بهداشتی و درمانی و مسکن ایثار گر ایجاد و 52 برنامه برای حوزه ایثار و شهادت تدیون شده که باید عملیاتی شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان افزود: در آخرین کارگروه امور ایثار گران مقرر شده که نحوه یاری رساندن هر فردی در راستای این برنامه ها معین شود و اکنون با مشکلات متعددی در بخش اشتغال در کشور مواجه هستیم.

الهی تبار اظهار داشت: در حالی که در سال 92 شاهد بیمه شدن 21 هزار نفر در سازمان تامین اجتماعی استان بودیم بیمه نامه 25 هزار نفر فسخ شده و در واقع چهار هزار نفر اشتغال منفی را در سال جاری داشته ایم.

وی با اشاره به افزایش نرخ تورم و دورقمی بودن میزان بیکاری در کشور، بيان داشت: دستگاهای دولتی ظرفیت مشخصی برای ایجاد اشتغال دارند و ماهیانه 80 میلیارد تومان یارانه در بین مردم ایران توزیع میشود که در سال این مبلغ به یک هزار میلیارد تومان می رسد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان اذعان داشت: از مجموع 156 میلیارد تومان بودجه عمرانی استان در سالجاری تنها 22 درصدآن تخصیص یافته است و همه عوامل دست به دست هم داده اند که اقتصاد راکد شود.

الهی تبار بیان داشت: اگر بخشی از یارانه واریزی به بخش اقتتصادی و فعالیت های عمرانی و اقتصادی وارد شود مشکلات زیادی را حل خواهد کرد.

ایجاد اشتغال برای ایثارگران خارج از سیستم دولتی

الهی تبار اظهار داشت: باید برای ایجاد اشتغال خانواده فرزندان شهدا و ایثار گران به دنبال سیستمی خارج از سیستم دولتی بود.

مشاور استاندار در امور ایثار گران نیز در این نشست گفت: دشمنی نظام سلطه با ایران توهم نیست.

حاج میرزا سلگی اذعان داشت: دشمنی استکبار با نظام اسلامی همه زوایای دولت را فرا گرفته و در واقع آغاز این کار جنگ نظامی بود.

مشاور استاندار در امور ایثار گران اعنوان كرد: رویدادهای جنگ تحمیلی و ایثارگری رزمندگان می تواند عبرتی برای آیندگان باشد تا در حقانیت نظام اسلامی تردید نورزند.

سلگی اظهار داشت: رویدادهای دفاع مقدس برای عبرت گرفتن است.