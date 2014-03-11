به گزارش خبرنگار مهر، شهر تاریخی کرمان مملو از آثار منحصر به فرد تاریخی از اعصار مختلف است اما عدم همکاری دستگاهای مختلف برای مرمت و بهسازی این آثار و به فراموشی سپرده شدن ساماندهی بافت تاریخی کرمان از سوی دستگاههای متولی اکثر این آثار را در معرض تخریب و فرسایش شدید قرار داده است.

ادامه این روند طی دهه های گذشته از بافت تاریخی کرمان منطقه ای مملو از بناهای در حال ویرانی ساخته است و کمتر خانه ای از این بخش شهر هم اکنون نقش تاریخی خود را برای جذب گردشگر و نمایان کردن قدمت شهر کرمان برعهده دارد.

از سوی دیگر ثبت بسیاری از این آثار در فهرصت آثار ملی زمینه لازم برای ساخت و ساز در این قسمت از شهر را نیز از بین برده است و دست شهرداری کرمان عملا برای بهسازی این بخش از شهر در پوست گردو مانده است اما به نظر می رسد با تعامل مدیران شهرداری کرمان و میراث فرهنگی این گره تاریخی در شهر کرمان در حال باز شدن است.

نشستی برای فرار از یک بن بست تاریخی

از سوی دیگر استاندار کرمان نیز بر رفع مشکل بافت تاریخی کرمان تاکید دارد و از بهسازی این بخش از شهر به عنوان یک فرصت جدی گردشگری حمایت کرده است در چنین شرایطی همکاری و تعامل نزدیک دستگاهها برای استفاده از این فرصت تاریخی بسیار تاثیر گذار است و به نظر می رسد شهر کرمان در حال خارج شدن از این بن بست تاریخی است.

در این راستا نشست مشترک مدیران میراث فرهنگی و شهرداری کرمان در خصوص تدوین سیاست های کاری مشترک این دو نهاد ظهر امروز برگزار شد.

در این نشست که ، شهردار کرمان و مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان کرمان و معاونین دو مجموعه حضور داشتند ،مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان کرمان ،موقعیت تعاملی ایجاد شده را زمانی برای بروز توانایی های دو مجموعه جهت خدمت به شهروندان بیان کرد.

علی مهاجری تصریح کرد: ما امیدواریم دوستان مجموعه شهرداری، ما را یار ، همکار و پیشتبان خود بدانند.

آماده آغاز رویکردی جدید در میراث فرهنگی هستیم

وی به استفاده از تجارب دیگران و پرهیز از دوباره کاری در بحث حفاظت از آثار تاریخی اشاره کرد و گفت : آماده ایم در سازمان میراث فرهنگی با رعایت ضوابط، رویکرد جدیدی را به کار گیریم تا در این دوره چهار ساله شاهد تأثیر مثبت این تعامل در بافت قدیم و تاریخی باشیم .

مهاجری تجارب ارزنده همکاران یزدی در احیای بافت تاریخی این شهر را مثال زد و گفت: به منظور استفاده از این تجارب مقرر شده نشست های مشترکی با ایشان داشته باشیم.

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان، بحث واگذاری آثار تاریخی به بخش خصوصی جهت مرمت و استفاده عمومی را عنوان کرد و تصریح کرد: سیاست ما در میراث این است که مالکان شخصی بناهای تاریخی را نیز جهت مرمت و حفظ این ابنیه و استفاده بهینه از آن تشیوق کنیم ، علاوه بر این که در زمینه تغییر کاربری ها و ارائه تخفیف در بحث عوارض ، نهایت همکاری را خواهیم داشت.

مهاجری، همچنین به مذاکراتش با رییس شورای شهر اشاره کرد و گفت: رییس شورای شهر، آمادگی این شورا و شهرداری را جهت احیای مجموعه قلعه دختر و اردشیر اعلام کرده است.

مرمت آثار تاریخی در دستور کار قرار دارد

مدیر کل میراث فرهنگی بابرشمردن برخی آثار تاریخی نیازمند مرمت کرمان، مرمت و احیای آنها را عاملی جهت رونق بافت تاریخی بیان داشت.

وی با اعلام این خبر که درصدد هستیم نشست های مشترک میان کارشناسان شهرداری و میراث و جلسات بینابینی میان مدیران این دو مجموعه را به صورت منظم و ماهانه برگزار شود، راهکار رسیدن به جریان مطلوب شهری را افزایش نقاط مشترک میان دو مجموعه بیان کرد.

در انتظار رونق گردشگری و بناهای تاریخی هستیم

شهردار کرمان نیز در این نشست با ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه، بحران های را که مجموعه میراث فرهنگی با آن روبرو بوده است را یادآور شد و گفت: این که همکاران سازمان میراث فرهنگی توانسته اند از این طوفانها عبور کنند، نشان از توانمندی ایشان دارد و جای قدردانی دارد.

ابوالقاسم سیف الهی تصریح کرد: انصافاً قبول مدیریت از طرف آقای مهاجری، فداکاری بزرگی بوده است ، علاوه بر اینکه نوید بخش بهاری پرشکوفه برای میراث کرمان نیز خواهد بود.

شهردار کرمان افزود : از آنجا که مدیرکل فعلی میراث فرهنگی به لحاظ شخصیتی نمی توانند در سکون و رکود بمانند این موقعیت و فرصت بواقع برای مجموعه میراث ، شهرداری و از همه مهمتر شهر کرمان می تواند به عنوان بهار رونق بافت تاریخی در کرمان قلمداد شود .

سیف الهی با اشاره به اینکه باید مجموعه میراث ، شهرداری و شورا، دست در دست یکدیگر گذارند و با رویکردی جدید مجموعه میراث شهر کرمان را از آب و گل درآورند ، تصریح کرد: اینکه در یک دوره میراثی ها ، شهرداری را مقصر همه امور می دانستند و بالعکس همکاران شهرداری میراثی ها را مقصر همه چیر می دانستند باید تغییر کند و به جای آن بحث تعامل دو مجموعه بر سر زبانها بیفتد.

شهردار کرمان خاطر نشان کرد: با فضایی که در سایه حمایت استاندار محترم ، وجود مدیر کل جدید میراث ، رویکرد مثبت و تعاملی شورا و شهرداری بوجود آمده لازم است که این موج مثبت از سوی خودمان ایجاد و در همه بخش ها بویژه در نگاه شهروندان تسری یابد.

آماده همکاری با میراث فرهنگی هستیم

سیف الهی گفت: تمام مجموعه بویژه حوزه فرهنگی و روابط عمومی شهرداری به طور همه جانبه در اختیار اهداف مشترک دو مجموعه هستند تا با یاری خداوند ، انقلاب و حرکت جدید در بافت قدیم هر چه سریعتر به ظهور رسد.

وی ادامه داد: سعی ما بر این است که این نگاه را به تمام رده های کاری شهرداری منتقل کنیم و امیداواریم که در میراث نیز چنین باشد تا با این دیدگاه شهروندان شاهد نتایج آن باشند.

شهردار کرمان تصریح کرد : وقتی که مردم احساس کنند که رونق به بافت قدیمی و تاریخی بازگشته خود پیشگام حضور در آن خواهند شد.

وی با اشاره به طرح ساماندهی میدان شهدا از آمادگی کامل شهرداری و شورا جهت تسهیل شرایط ساخت و ساز در بافت قدیم شهر کرمان خبر داد.