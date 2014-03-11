به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت گنابادی‌نژاد ظهر سه شنبه در جمع پرسنل اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در نمازخانه این اداره‌ کل اظهار کرد: جای توجیهی ندارد که در شرایط تحریم نفت بفروشیم و بعد به جای وارد کردن ارز، لوازم آرایشی وارد کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تصریح کرد: خاکریز ما در مقابل دشمن اقتصاد مقاومتی است که البته معنای آن حصار کشیدن دور خودمان و ریاضت کشیدن نیست.

حجت‌الاسلام گنابادی نژاد با بیان اینکه باید اقتصاد مقاومتی تبدیل به گفتمان اجتماعی شود، اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور نباید کند و روند کارآفرینی نباید مختل شود.

وی گفت: یکی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی، مقاوم کردن اقتصاد در مقابل دشمنان و غیر قابل تاثیر کردن اقتصاد در برابر دشمن است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی چهار نبرد را داشته‌ایم، گفت: نظام سلطه نمی‌خواست انقلاب اسلامی پیروز شود و وقتی هم که پیروز شد نخواست تثبیت شود و این نبرد سیاسی همچنان ادامه دارد.

حجت الاسلام گنابادی نژاد افزود: دشمن می‌خواست نظام سیاسی ما عزت‌مند نباشد ولی مردم با اهدای خون خود خواستند نظام متکی بر مکتب اهل بیت (ع) استوار بماند و البته ماند.

وی گفت: نبرد نظامی ابتدا در غائله‌های قومی آغاز شد و بعد به سمت جمگ تحمیلی رفت و شرق وغرب از رژیم بعثی عراق حمایت کردند ولی مردم با اتکا به خداوند و حمایت اهل بیت(ع) توانستند عملا پیروز شوند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه در نبرد فرهنگی همچنان شاهد نگرانی مقام معظم رهبری هستیم، بیان کرد: دشمن در نبرد اقتصادی می‌خواهد از پشت تحریم‌ها چرخه زندگی مردم دچار مشکل شود و مردمی که این همه مقاومت کردند با دست خودشان تا سمت پذیرش ننگ و ذلت‌ها بروند.

حجت الاسلام گنابادی نژاد با اشاره به بازدید هفتگی جمعی از پرسنل اداره‌کل اوقاف است از خانواده معظم شاهد، گفت: پدر و مادر دو شهید گفتند داغ فرزندان شهیدمان قابل قبول بود اما برخی اتفاقات کشور قابل قبول نیست.

وی با اشاره به اینکه باید در این نبرد به هنگام و حاضر شویم از همکاران خود خواست ظرفیت‌های اوقاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی را در خصوص اقتصاد مقاومتی رصد کنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از روابط عمومی خواست در این موضوع اطلاع‌رسانی دقیق شود و از معاونت بهره وری اقتصادی به سمت برنامه‌ریزی در این‌باره بروند.