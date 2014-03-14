تمهیدات پلیس راهور مازندران در ایام نوروز/ فعالیت 10 تیم تست سلامت رانندگان

سرهنگ داوود قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نوروزی در استان مازندران در دو مرحله اجرا می شود. مرحله اول این طرح که از 17 اسفند آغاز شده و تا 25 اسفند در سطح معابر استان اجرا می شود و مرحله دوم نیز که پس از رزمایش نوروزی آغاز می شود تا 17 فروردین 93 ادامه دارد. در حال حاضر میزان حضور مسافران نسبت به ماه قبل 15 درصد افزایش یافته که پیش بینی می کنیم در ایام نوروز نسبت به اسفند، حضور مسافران 70 درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: 100 تیم خودرویی و موتوری به همراه 750 نیروی راهور استان کار کنترل معابر درون شهری را بر عهده داشته و تا پاسی از شب ورودی های شهرها و معابر اصلی را کنترل می کنند. در طرح نوروزی شاهد افزایش حضور فیزیکی و کنترل هوشمند معابر خواهیم بود.

به گفته رئیس پلیس راهور مازندران بیشترین حجم مسافران این استان از تهران به مازندران سفر کرده و بار ترافیکی در شهرهای غربی از جمله چالوس، نوشهر، سلمان شهر، رامسر و تنکابن افزایش چشمگیری می یابد.

قاسمیان با اعلام اینکه معابر شهری مازندران گنجایش این حجم ترافیک را ندارد، افزود: در نوروز 7 برابر ظرفیت معابر خودرو در سطح استان تردد می کند. در نوروز گذشته 25 میلیون مسافر به این استان سفر کردند. تنها در خواست پلیس از مسافران این است که به علت افزایش ترافیک در عبور مرور سعه صدر داشته باشند و از سالم بودن خودرو قبل از سفر اطمینان پیدا کنند. اگر مسافران حق تقدم را رعایت کنند شاهد کمترین مشکل در معابر هستیم.

وی با اعلام اینکه با تخلفات حادثه ساز برخورد می شود، تاکید کرد: در طرح نوروزی با افرادی که به خواهند با ارتکاب تخلفات حادثه ساز جان خودشان و دیگر مسافران را به خطر بیاندازند برخورد شده و خودرو این افراد توقیف می شود. ضمن اینکه تیمهای پلیس در سطح شهر نسبت به نمرات منفی رانندگان حساس بوده و با رانندگانی که به 30 نمره منفی برسند برخورد شده و گواهینامه این افراد براساس قانون توقیف می شود.

رئیس پلیس راهور مازندران با اشاره به فعالیت 10 تیم تست سلامت رانندگان در طرح نوروزی گفت: همزمان با آغاز طرح نوروزی از 25 اسفند 10 تیم تست سلامت رانندگان به صورت شبانه روزی در نقاط مختلف استان مستقر می شوند.

به گفته وی در 10 ماهه نخست امسال تلفات رانندگی در استان مازندران نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد کاهش یافته است.