به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شوشتری با بیان این مطلب گفت: در نوروز 92 به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ بلیط، شاهد کاهش پروازها نسبت به مدت مشابه در سال 91 بودیم اما با توجه به ثبات اقتصادی پیش‌بینی می‌کنیم که در نوروز 93 با رشد 10 درصدی مواجه باشیم.

وی همچنین با اشاره به‌ برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای نوروز 93 اظهار داشت: امکانات و تجهیزات لازم جهت حفظ ایمنی پروازها همچون دیگر روزهای سال پيش‌بيني و مدیران در ایام تعطیلات به تناوب در واحدهای مختلف حضور داشته و سرکشی به فرودگاه‌ها نیز صورت خواهد گرفت.

شوشتری با بیان اینکه در حال حاضر از 60درصد ظرفیت فضای کشور برای پروازها استفاده می‌شود، اظهار داشت: ظرفيت‌هاي لازم براي افزايش بيشتر پروازهاي عبوري وجود داشته و با توجه به اهميت اين پروازها، برنامه‌ريزي‌هاي مختلفي براي افزايش آن در حال انجام است.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها همچنین از ترخیص سه دستگاه ILS تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: این سه دستگاه در فرودگاه‌های بوشهر، آبادان و اردبیل نصب خواهد شد.

وی هزینه ارزي برای خرید و نصب هر دستگاه ILS را بيش از 850 هزار یورو عنوان و خاطرنشان کرد: اعتبار این سه دستگاه توسط منطقه آزاد اروند و استانداری بوشهر و اردبیل تامین شده است.

به گفته وی پیش از این و در سال جاری یک دستگاه ILS برای باند چپ فرودگاه تبریز خریداری شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. شوشتری در خصوص ILS فرودگاه بوشهر نیز افزود: عملیات CIVIL WORK فرودگاه بوشهر در مرحله پایانی است و ILS این فرودگاه ظرف مدت 2تا 3 ماه پس از تعطیلات نوروز نصب خواهد شد.

به گفته شوشتری به استثناء فرودگاه‌های امام(ره) و تبریز که از دو دستگاه ILS برخوردارند، این دستگاه در 18 فرودگاه دیگر کشور نیز نصب شده است.

وی همچنین یادآور شد؛ براي برخي از فرودگاه‌ها كه از شرايط لازم براي نصب و بهره برداري ازILS برخوردارند، در سال آتي اقدام خواهد شد.

گفتنی است؛ ILS دستگاه هدايت هواپيماست که راهنمایی‌های دقیقی را در طول تقرب و نزدیک‌شدن به باند فرودگاه هنگام فرود برای هواپیما با استفاده از ترکیب سیگنال‌های رادیویی ارائه می‌کند که در هنگام کاهش دید افقی به‌دلایل مختلف از جمله (مه، باران، کولاک برف و هنگام پایین بودن ارتفاع سقف ابر) برای فرود ايمن هواپیما به کمک خلبان می‌آید.

