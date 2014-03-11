خدمتگزاری به خانواده شهداء و ایثارگران مهمترین وظیفه مسئولان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم ملکدار صبح سه شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان، رعایت شئونات دینی و ترویج شعائر اسلامی را در راستای پاسداشت خون شهدا دانست و تصریح کرد: آن قدر درباره‌ شهید و خدمت به خانواده ایشان روایات وارد شده که انسان متحیر می‏ شود.

وی ضمن اشاره به چاپ وصیت نامه شهدای استان سمنان، گفت: افرادی که از استان سمنان به شهادت رسیدند و جانباز شدند برای خط مقدم هستند، چون استان سمنان یک استان مرزی و بمباران نیست و همه رزمندگان به صورت داوطلب و غیر داوطلب در جبهه حضور داشتند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان، خود را خادم فرزندان شهید و ایثارگر دانست و افزود: امنیت و آسایش جامعه مرهون جان فشانی ها وایثارگری های خون شهدا است.

ملکدار گفت: 10 هزار و 162 دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگر در دو سال گذشته در قالب طرح سپاس در این استان انجام شده است.

وی افزود: امسال چهار هزار و 168 دیدار و سال گذشته نیز پنج هزار و 994 دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران افتخارآفرین استان سمنان انجام شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان با اشاره به حضور خانواده هفت هزار ایثارگر و سه هزار شهید گلگون در این استان، اظهار داشت: با احتساب مرحوم شدن تعدادی از والدین شهدا، کمتر از 10 هزار خانواده شهید و ایثارگر در استان وجود دارد.

ملکدار با اشاره به این مطلب که در استان سمنان یک هزار و 400 شهید دارای وصیت نامه هستند گفت: مابقی شهدا این استان دارای وصیت نامه نبوده و یا به دست ما نرسیده است.

وی افزود: استان سمنان از لحاظ تعداد رزمنده و ميزان حضور در جبهه‌هاي جنگ رتبه نخست، از لحاظ تعداد جانبازان رتبه دوم و از لحاظ تعداد شهداي جنگ تحميلي پس از استان‌هاي اصفهان و قم رتبه سوم را داراست.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید استان گفت: بنیاد شهید که در ۲۲ اسفند سال ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی(ره) تاسیس شد، رسالت‌های بسیاری دارد که احیاء، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، زنده نگه داشتن یاد شهیدان و حفظ آثار آنان، تکریم و تجلیل از یادگاران شهدا، مفقودان و اسرا، جدیت در امور فرهنگی خانواده‌های شاهد و تبیین حق عظیم شهیدان و خانواده‌های ایشان از جمله این رسالت‌هاست.

وی با بیان اینکه امروز ملت ما شهادت را نه پایان زندگی بلکه اوج زندگی و بلندترین نقطه عروج می‌دانند افزود: امروز حیات جامعه و پیشرفت و توسعه کشور ما هدیه‌ای است که شهیدان با خون خود آن را به این کشور دادند و ما وظیفه داریم در راستای پاسداری و تقویت این هدیه ارزشمند گام برداریم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان با اشاره به اینکه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران در قدم اول تقویت زیر ساختهای لازم برای نهادینه شدن طرح سپاس است، خاطرنشان کرد: تعدادی اکیپ در شهرستان های مختلف، به نام شهدا، با تعیین سرگروه مشخص شده اند که آموزش های لازم را نیز برای اجرایی شدن این طرح فراگرفته اند.

ملکدار از برگزاری 22 برنامه به مناسبت 22 اسفند روز بزرگداشت مقام شهدا در استان سمنان خبر داد.

وی، طراحی، چاپ و توزیع پوستر روز بزرگداشت شهدا از سوی حوزه هنری، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های والیبال و فوتسال و برگزاری نشست شورای مشورتی با حضور استاندار سمنان در روز 22 اسفند را از ویژه برنامه های بزرگداشت شهدا برشمرد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان کاشت سه هزار اصله نهال به نام سه هزار شهید استان سمنان از 15 تا 22 اسفند ماه جاری را از جمله این برنامه ها عنوان و خاطرنشان کرد: تنها کاشت 200 نهال باقی مانده است که روز پنجشنبه 22 اسفند در محل مصلی نمازجمعه سمنان کاشته می شود.

ملکدار گفت: تفاهم نامه های مختلفی با دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه های گوناگون در نظر گرفته شده به امضا رسیده است.

وی اضافه کرد: برنامه شب شعر و خاطره با محوریت شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری استان سمنان سه شنبه شب در دامغان و چهارشنبه شب در شاهرود برگزار می شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان با اشاره به هماهنگی با 400 امام جماعت مساجد استان برای برگزاری برنامه ای با همکاری پایگاه های بسیج محلات و تجلیل از خانواده های شهدای شاخص همان محل، گفت: با هماهنگی سازمان بسیج ادارات، برنامه ای با عنوان "روحانیت قرآن، معنویت شهدا" در ادارات برگزار می شود.

وی افزود: پیاده روی خانوادگی در روز جمعه 23 اسفند در شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان و مهدیشهر به مناسبت بزرگداشت شهدا برگزار می شود که در برخی شهرها این برنامه پیاده روی به گلزار شهدا یا شهدای گمنام ختم می شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان به امضای تفاهم نامه هایی با صدا و سیما و شهرداریها برای تبلیغات محیطی در مورد روز 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا اشاره کرد و افزود: با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش، زنگ ایثار و شهادت در تمام مدارس نواخته می شود و آیینی به نام بزرگداشت شهدا و با هدف ترویج فرهنگی ایثار و شهادت با حضور راویان و پیشکسوتان این عرصه در تمام مدارس استان برگزار می شود.

ملکدار گفت: بر اساس تفاهم نامه ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، هنرمندان رشته های مختلف در دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران از 17 تا 22 اسفند حضور می یابند تا انگیزه ای برای هنرمندان در راستای خلق آثار هنری با موضوع ایثار و شهادت فراهم شود.

وی در خاتمه با اشاره به اجرای طرح پایش سلامت برای خانواده های شهدا و ایثارگران افزود: پزشکانی در قالب گروه های مختلف علاوه بر دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در شهرستانهای مختلف، از آنان معاینات لازم پزشکی را انجام می دهند.