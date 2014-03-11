به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با ذکر مثال تالاب انزلی که در سال های نه چندان دور عمقی 14 متری داشت ولی اکنون عمق بخشی از آن کم تر از نیم متر است و علاوه بر رسوب، بخش انبوهی از تالاب را زباله ها احاطه کرده اند، گفت: انباشت زباله به مرور موجب از بین رفتن طبیعت و گونه های موجود در آن می شود.

وی ادامه داد: در سال 1998 برای نخستین بار جزیره ای به مساحت 3.5 کیلومتر مربع در اقیانوس آرام و در جوار هاوایی کشف شد که به دلیل تشکیل آن از طی نیم قرن از مواد غیرقابل بازیافت و پلاستیک و زباله به قاره هفتم یا قاره کثیف نام گذاری شد.

قاره هفتم شاخص بی توجهی انسان ها به محیط زیست

درویش ضمن اشاره به این مطلب که هر سال 10 درصد بر مساحت این جزیره افزوده می شود و مساحت آن دو برابر مساحت ایران است، تصریح کرد: این جزیره نماد و شاخصی از بی توجهی بشر به محیط زیست است به گونه ای که شکل گیری همین قاره کثیف به تنهایی منجر به نابودی 267 نوع آبزی در سراسر دنیا شده و سالانه یک میلیون پرنده را از بین می برد.

مسئول دبیرخانه طرح "مسیر سبز، ساحل پاک" افزود : آمارها نشان می دهد روزانه 2 میلیارد ته سیگار به وزن 400 هزار تن در طبیعت رها می شود که این میزان ته سیگار قادر به تولید یک تن آرسنیک است و این میزان آرسنیک قادر است 7 میلیارد متر مکعب آب شیرین را از هر گونه جانداری پاک کند.

درویش با بیان اینکه روزانه 6 هزار تن زباله در 3 استان شمالی کشور تولید می شود و این میزان در روزهای تعطیل تا 3 برابر افزایش می یابد، گفت: این در حالی است که می توان از 1000 تن زباله، 36 مگاوات برق تولید کرد.

مسئول دبیرخانه طرح "مسیر سبز، ساحل پاک" گفت : 64 درصد زباله ها در جنگل های 3 استان شمالی کشور، شامل گیلان، مازندران و گلستان، 26 درصد در رودخانه ها و 10 درصد در مراتع دفن می شود و این اتفاق در حالی رخ می دهد که کمتر از 30درصد مساحت استان های شمالی را جنگل ها تشکیل داده اند.

وی ضمن اشاره به مفاد تفاهم نامه "مسیر سبز، ساحل پاک" ، گفت : آموزش موضوعات زیست محیطی به مردم و اینکه آنها چگونه با محیط زیست برخورد کنند از مهمترین موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه است، زیرا وزن ملاحظات زیست محیطی در کشور پائین است.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: همچنین به دلیل افزایش آمار تلفات حیات وحش در ایام تعطیل بر اثر برخورد با خودروها، در حال تهیه کلیپ های آموزشی به زبان محلی هستیم که در آن کودکان از رانندگان می خواهند که سرعت خودرو خود را در مناطق حفاظت شده کاهش دهند.

رها کردن زباله در طبیعت، جنایت است

این گزارش می افزاید؛ هادی بهرامی برنده جایزه ملی محیط زیست ایران با اشاره به زمان کم باقی مانده تا شروع طرح "مسیر سبز، ساحل پاک"، گفت: با توجه به محدودیت زمانی ملزم به انتخاب کوتاه ترین و میسرترین راه ها به منظور دستیابی به اهداف طرح هستیم.

مجری طرح بین المللی مدارس محیط زیست Eco-Schools در ایران ضمن یادآوری سابقه فعالیت های محیط زیستی خود از طریق آموزش کودکان و نوجوانان و اثرگذاری بالای کودکان بر خانواده ها، به ذکر برخی از تجربه های موفق ملی و بین المللی در این حوزه پرداخت.

بهرامی با تاکید بر میل بچه ها به مسئولیت پذیری، بزرگ شدن و امر و نهی کردن، تصریح کرد: استفاده از این پتانسیل منجر به اجرای طرح موفق همیار پلیس در کشور شده است که تنها در سال گذشته منتج به کاهش 13% تصادفات جاده ای شد.

رئیس بنیاد بین المللی آموزش های محیط زیست FEE در ایران همیاران محیط زیست شهری را از نمونه های موفق بهره گیری از آموزه های روانشانسی کودکان دانست که با مشارکت شهرداری تهران و با محوریت بازیافت، ترافیک، فضای سبز، انرژی اثر گذاری بسیار مثبتی در جامعه داشت.

طراحی بازی های ساحلی در هند که در آن کودکان از طریق بازی در جمع اوری زباله های ساحل همکاری دارند یا بازی جورچین آمریکایی که با همانندسازی شخصیت لاک پشت در ذهن کودکان، آموزش موارد آلاینده آب و راه های کاهش این آلودگی ها را آموزش می دهد، از نمونه های موفق جهانی بود که توسط بهرامی در این جلسه معرفی شد.

بهرامی علت حضور خود در پروژه "مسیر سبز، ساحل پاک" را ارائه راه کارهایی برای آموزش مفاهیم محیط زیستی به صورت غیر مستقیم به کودکان برای تاثیلرگذاری بر بزرگسالان و خانواده ها دانست و افزود: طراحی پکیج زباله برای رفع مشکل نبود مخزن زباله در خودروها، طراحی و تهیه برچسب خودروهای دوست دار محیط زیست بخشی از برنامه های آموزشی کودکان در این طرح است.

سازمان حفاظت محیط زیست پیشگام طراحی مخزن زباله داخل خودرو شود

وی ابراز امیدواری کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به واسطه تعامل با خودروسازان، پیشگام طراحی مخزن زباله داخل خودرو در خودروهای تولید کشور باشد