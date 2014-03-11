به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح سه شنبه در جمع مدیران فرهنگی استان سمنان در محل استانداری ضمن بیان اینکه جذب توریسم و تقویت گردشگری برای معرفی استان ضروری است اظهار داشت: معرفی توانمندی ها و جاذبه های این استان نقش بسزایی در رونق گردشگری دارد.

وی با اشاره به این مطلب که هرگونه اقدام هنری و رسانه ای در زمینه معرفی، جذب توریسم و تقویت گردشگری این استان هزینه محسوب نمی شود بلکه سرمایه گذاری برای استان است، افزود: این استان در زمینه های صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و دانشگاهی و آثار تاریخی و میراث فرهنگی دارای توانمندی های بسیاری است.

استاندار سمنان از مسئولان خواست تا برای شناخته شدن توانمندی ها و امکانات بالقوه استان به مردم کشور و خارج تلاش کنند.

وکیلی با تاکید بر اینکه شناخت توانمندی استان سمنان یک حرکت اقتصادی است عنوان کرد: در اقتصاد مقاومتی باید از توانائی های موجود بهره مند شد.

وی با اشاره به این مطلب که با فراهم کردن امکانات و برنامه های مناسب برای مسافران و زائران موجب خاطره خوب می شویم از دستگاه های اجرایی خواست دراین زمینه تلاش کنند.

وی همچنین اضافه کرد: اگر امکانات برای مسافران فراهم شود آنها در ایام تعطیلات تابستان هم در مسیر راه ها و شهرهای استان توقف می کنند که این امر موجب افزایش ارزش اقتصادی استان می شود.

استاندار سمنان گفت: باید تدابیری برای گشوده بودن تمامی کاروانسراها در مسیر راه های این استان برای استفاده مسافران و زائران در ایام عید اندیشیده شود.

وکیلی در خاتمه از مدیران فرهنگی خواست در مسیر مسافران و زائران در ایام عید فعالیت های مختلف فرهنگی، ورزشی و تاریخی را در قالب سنتی و محلی به نمایش بگذارند تا مسافران ضمن آشنایی با آداب و رسوم محلی مردم استان زمانی برای توقف و استراحت برای ادامه سفر داشته باشند.