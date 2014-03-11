به گزارش خبرنگار مهر، سعید آزاد شهرکی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای ترافیک استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات شهر بوشهر نبود پارکینگ مناسب در خیابان‌های اصلی شهر است که مشکلات زیادی را برای تردد ایجاد می‌کند و نیازمند ساماندهی است.

وی اجرای طرح ساخت پارکینگ‌های 45 درجه در سطح شهر خبر داد و اضافه کرد: با اجرای این پارکینگ‌ها هم فضای مناسبی برای پارک‌کردن خودروها در حاشیه خیابان فراهم می‌شود و هم اینکه از عرض خیابان کم نمی‌شود.

شهردار بوشهر ادامه داد: در آستانه تعطیلات نوروز قرار داریم و در این ایام با توجه به ازدحام بالای جمعیت نیاز است که فضای بیشتری را برای پارک ماشین‌ها داشته باشیم که امیدواریم با اختصاص پارکینگ از سوی ادارات شاهد رفع این مشکلات باشیم.

توافق با باشگاه ایرانجوان برای ایجاد پارکینگ موقت

وی افزود: زمین صنایع دریایی در اطراف هتل جهانگردی بوشهر فضای مناسبی برای ایجاد پارکینگ موقت است که امیدواریم با ایجاد یک تعامل مناسب بتوانیم این مکان را به یک پارکینگ موقت برای خودروها اختصاص دهیم.

آزادشهرکی با اشاره به توافقات صورت گرفته با باشگاه ایرانجوان بوشهر برای اختصاص بخش هایی از این باشگاه برای پارک خودروها در نوار ساحلی بوشهر، تاکید کرد: با ایجاد این پارکینگ‌ها می‌توانیم بخشی از مشکلات بوشهر در این زمینه را رفع کنیم.

وی با اشاره به اختصاص موقت زمین توسط اداره کل بهزیستی استان بوشهر به شهرداری اظهار داشت: این کار هم به شهرداری برای رفع مشکل پارکینگ کمک می‌کند و هم برای آنها درآمدزایی دارد.

شهردار بوشهر از نصب پارچه‌نوشته برای مشخص کردن نقاط حادثه خیز شهر بوشهر در ایام تعطیلات نوروز اشاره کرد و گفت: تلاش های بسیار خوبی نیز برای نصب تابلوهای راهنمای مسیر و اماکن دیدنی بوشهر صورت گرفته است.

اجرای رنگ‌آمیزی جداول و بلوارهای شهر بوشهر

وی از فعالیت سه اکیپ مجزار برای رنگ‌آمیزی جداول بلوارهای بوشهر خبر داد و اضافه کرد: رنگ‌زنی جداول و بلوارها در شهر بوشهر آغاز شده است و کار کارشناسی رنگ آمیزی جداول با همکاری یک دکترای شیمی به پایان رسیده است.

آزادشهرکی با اشاره به انتخاب رنگی با درصد کربن بالا و ماندگاری طولانی برای رنگ‌زنی جداول و بلوارها در بوشهر، تصریح کرد: با برگزاری مناقصه این موارد را با قیمت پائینی خریداری کردیم.