ایثارگران در آینده نزدیک منتظراستخدام های دولتی نباشند/ 2000 ایثار گر همدانی در انتظار شغل

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی بعدازظهر سه شنبه در نشست رابطین امور ایثارگران ادارات همدان، عنوان کرد: اگر مکتب زينبی نبود اکنون راه امام حسین (ع) نیز در گذر زمان تحریف شده بود و این بانوی بزرگ اسلام با رساندن پیام برادر خود رسالت او را محقق کرد.

وی ادامه داد: یادواره های شهدا برای یادآوری از خود گذشتگی های رزمندگان اسلام برای آیندگان بايد برگزار شود و در واقع ایران وارد جنگ نشد بلکه از خود دفاع کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان با اشاره به اینکه اسناد دفاع مقدس در دسترس همه است تا آیندگان گذشتگان را محکوم به سازش کاری نکنند، بیان داشت: استمرار برای معرفی شدن صدام در قطعنامه 598 به عنوان متجاوز گر نشان از این دارد که ایران به دنبال جنگ نبود.

قیاسی اذعان داشت: اگر شهدا نبودند هم اکنون ایران اسلامی مورد اشغال قرار گرفته بود، اما امام خمینی (ره) توانست قلب های بسیجیان را به جبهه ها جذب کند.

وی با اشاره به اینکه تولید دانشگاهها بیشتر صنعت محور است در حالی که نیاز بازار کار اینگونه نیست، افزود: به جای اضافه شدن میزان اشتغال در کشور به نسبت سالهای گذشته این میزان در استان و کشور کاهش یافته است و اکنون 20 هزار نفر کمتر از میزان برنامه توسعه در استان اشتغال ایجاد می کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان اظهار داشت: در سال 84 میزان اشتغال در کشور به 600 هزار نفر رسید که این میزان اکنون به 12 هزار نفر در سال رسیده است.

قیاسی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه باید اتکا به نفت در بودجه در سال آینده از بین می رفت، اظهار داشت: در سال آینده 80 درصد از بودجه متکی به نفت است و در حالی که مقرر بود در برنامه پنجم توسعه سالیانه دستگاه های اجرایی 21 هزار نفر را جذب کنند تنها یک دستگاه دولتی 70 هزار نفر را جذب کرد که این خود همه سهمیه دیگر نهادها را از بین برد.

وی افزود: نظام اداری درسالهای اخیر در کشور چاق شده است و ایثارگران انتظار اعلام نیاز برای استخدام در نهادهای دولتی را با این وضع در آینده نزدیک نداشته نباشند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان همدان نیز در این نشست بیان داشت: اگر فرهنگ ایثار وشهادت زنده بماند دشمن نمی تواند چه از طریق جنگ سخت وچه نرم به ایران اسلامی ضربه وارد کند و باید به دنبال آگاهی دادن به نسل های پس از جنگ بود.

ناصر عارف عنوان کرد: بنیاد شهید در راستای رسیدگی به امور خانواده شهدا و جانبازان تشکیل شد و ارتقا معرفت اجتماعی و ارزش های شهدا از اهداف این نهاد است.

حرمت ایثار گران باید حفظ شود

وی با اشاره به اینکه با نام گذاری روز شهید در 22 اسفند هر سال به دنبال نهادینه کردن نام آنان در این روز هستیم، گفت: حرمت ایثارگران باید حفظ شود و پرداخت هزینه درمان جانبازان در برخی دستگاه های دولتی اجرایی نمی شود و در حالی که همه کارکنان بیمه تکمیلی می شوند که نیازهای جانباران با دیگر کارکنان متفاوت است.

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثار گران استان همدان اذعان داشت: یکی از مشکلات همیشگی این نهاد اشتغال فرزندان شهدا وایثار گران است و اکنون دو هزار نفر از آنان باثبت نام خود در سامانه این نهاد منتظر ایجاد شغل هستند.

عارف بیان داشت: در روز شهید پیاده روی خانواده ایثار گران وشهدا از بیمارستان بعثت همدان تا باغ بهشت این شهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به موفقیت های خوب علمی ایثار گران در سالهای اخیر، گفت: 67 ایثار گر نخبه در استان وجود دارد که در سه مسابقات علمی شرکت کرده اند.

مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثار گران استان همدان اذعان داشت: 34 اثر توسط ایثار گران استان تالیف شده است و چهار هزار 191 نفر دانشجو ایثارگر در دانشگاه های استان مشغول به تحصیل هستند.