52 درصد افراد معتاد در جامعه داری شغل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی‌‌فتح میرمحمدی بعدازظهرسه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان لنده افزود: این امر نشان‌ از این دارد که بیکاری تنها معضل و مشکل جوانان ما و دلیل روی آوری آنها به اعتیاد نیست.

وی بیان داشت: اشتغال تنها در پشت میز نشستن و کارمند دولت بودن نیست و تشکل‌ها و انجمن ها و کارگاه‌های بسیاری در سطح جامعه وجود دارد که از لحاظ اشتغال و درآمد نسبت به کارمندان در رده‌های بهتری قرار دارند.

حضور تشکل‌های غیر دولتی برای ساماندهی امور جوانان بسیار ضروری است

میر محمدی با بیان اینکه ما باید فرهنگ کار را در جامعه گسترش دهیم، تصریح کرد:حضور تشکل‌های غیر دولتی برای ساماندهی امور جوانان بسیار ضروری است و ما باید با حمایت از تشکل های دولتی و غیر دولتی زمینه اشتغال جوانان به معنای درست را فراهم کنیم.

وی راه‌اندازی فنی و حرفه‌ای در شهرستان لنده را یک ضرورت دانست و افزود: مسئولان در همه سازمانها و با هر سمتی که داشته باشند باید توجه بیشتری به امر آموزش نشان دهند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری یکی از خطرهایی که امروزه جوانان ما را تهدید می‌کند را ترویج فرهنگ‌های غلط وارداتی عنوان کرد.

میر محمدی بیان داشت: بسیاری از جوانان ما در خطر مواجهه با تهدادیدات اجتماعی قرار داشته و در این زمینه آگاهی لازم را ندارند.

وی افزود: از جمله تهدیداتی که جوانان ما را تهدید می‌کند نفوذ و رواج فرهنگ‌های منحط و غلط وارداتی بوده که روزبه‌روز در حال نشر و گسترش در جامعه هستند.

جوانان روستایی مورد غفلت مسئولان قرار گرفته اند

بخشدار مرکزی لنده نیز در این نشست گفت: یکی از مسائلی که مورد غفلت مسئولان قرار گرفته وضعیت جوانان در روستاها است زیرا بیشترین برنامه‌ها برای جوانان شهری طراحی شده‌ است.

فروزنده غفلت از روستاها را از عوامل روی آوردن جوانان روستایی به اعتیاد عنوان کرد.

وی افزود: نبود امکانات ورزشی و تفریحی مناسب در شهرها و روستاها و بیکاری جوانان روستایی از دیگر عوامل گرایش جوانان به اعتیاد است.

فروزنده تصریح کرد: باید با راه‌اندازی مراکز تفریحی و ورزشی در روستاها زمینه توجه به امور جوانان را فراهم کرده و به این قشر آسیب پذیر امکان بروز خلاقیتها و استعدادهایشان داده شود.

بخشدار مرکزی لنده افزود: تسهیلات صندوق توسعه ملی باید در جهت تقویت و حمایت از جوانان در موضوعات مختلف از جمله ازدواج ساماندهی شود تا بسیاری از مشکلات آن‌ها برطرف شود.

سرپرست تبلیغات اسلامی لنده نیز در این نشست بر ساماندهی ازدواج جوانان تاکید کرد.

نبود شغل مهمترین مشکل جوانان تحصیل کرده است

حجت‌الاسلام سید محمود الهی‌نیا افزود: نبود شغل و عدم ایجاد اشتغال بعد از تحصیل و نداشتن امنیت شغلی مهمترین مشکل جوانان تحصیلکرده است.

وی با بیان اینکه این امر ریشه در عدم وجود زیرساخت‌های لازم دارد، اظهار داشت: یکی از مواردی که در خصوص جوانان باید مد نظر قرار گیرد بومی کردن مسائل و مشکلات آن‌ها است.

وی افزود: جوانان تحصیل‌کرده استان ما به دلیل نداشتن بنیه مالی قوی و عدم توانایی در فراهم کردن معیشت زندگی خود از بیکاری رنج می‌برند.

الهی نیا اجرای برنامه‌های هدفمند برای اشتغال و ازدواج جوانان را یک ضرورت دانست و گفت: متولیان امر باید هر چه سریعتر نسبت به این امر توجه کرده و اقدام جدی انجام دهند.

سرپرست تبلیغات اسلامی لنده تسریع در پرداخت‌ وام‌های ازدواج را یکی از برنامه‌هایی نوان کرد که اید در راستای ساماندهی ازدواج جوانان مورد توجه قرار گیرد.