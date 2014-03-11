به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علم ظهر سه شنبه در نشست امور حمل و نقل و ترافیکی استان بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیاید برای کنترل هوشمند جادههای استان بوشهر صورت گرفته است و در همین راستا دوربینهای مدرن کنترلی را نصب کردهایم.
وی اضافه کرد: با پیشرفتهای تکنولوژی در سالهای اخیر، کنترل ترافیک و عبور و مرور نیز تحت تاثیر این پیشرفتها قرار گرفته است و ابزار مختلفی برای این منظور ساخته و استفاده میشود.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان بوشهر از نصب 42 دوربین کنترل سرعت در جادههای مختلف استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: این اقدام به منظور کنترل هوشمند سرعت خودروها انجام شده است که در 21 نقطه استان نصب شده است.
وی با اشاره به نقش بسیار مهم سیستمهای هوشمند در کاهش تخلفات و بهبود وضعیت عبور و مرور، ادامه داد: برقراری نظم و انضباط و ایمنی در جاده ها نیازمند استفاده از سامانههای هوشمند است و از همه ظرفیتها در این زمینه استفاده میکنیم.
نصب شش دستگاه سامانه هوشمند کنترل سرعت در استان بوشهر
علم با اشاره به نزدیکشدن به ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی، خاطرنشان ساخت: شهرهای چون بوشهر و گناوه و دیلم و دشتستان در ایام نوروز ترافیک و تردد بیشتری دارند که باید اقدامات بهتر و بیشتری برای این منظور انجام شود.
وی افزود: نصب این سیستمهای هوشمند باعث شده تا شاهد کاهش سرعت خودروها در این مناطق باشیم و درمحور بوشهر برازجان که این سیستم نصب شده است، از زمان نصب تاکنون واژگونی خودروها به علت سرعت بالا را نداشتهایم.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان بوشهر با اشاره به نصب شش دستگاه سامانه هوشمند کنترل سرعت در استان بوشهر، افزود: این سامانهها در کاهش تخلفات خودروها نقش مهمی دارد و در راستای توسعه این سامانهها تلاش میکنیم.
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