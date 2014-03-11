ميزان وقوع جرائم در فضاي اينترنت در كردستان 100 درصد افزایش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز شاکری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان کردستان اظهار داشت: در این خصوص همچنین 103 درصد جرایم به وقوع پيوسته شناسایی و کشف شده است.

وی افزود: خوشبختانه در سال جاری کلاهبردار 84 میلیون تومانی و باند هفت نفره کلاهبرداری پیامکی خارج از استان با یک میلیارد تومان کلاهبرداری از کل کشور توسط ماموران فتا استان شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتای استان کردستان در ادامه سخنان خود در اين نشست خبري بیان کرد: بیشترین جرایم حوزه مجازی استان مربوط به برداشت های غیر مجاز از حساب ها با 50 درصد افزايش بوده است.

شاکری یادآور شد: پلیس بارها به شهروندان اخطار داده است که از اطلاعات مربوط به حساب های بانکی خود حراست کنید ولی متاسفانه شهروندان با اعتمادهای نابه جا مورد دست درازی افراد سود جو قرار می گيرند.

وی ادامه داد: متاسفانه تهدیدات فضای مجازی و کلاهبرداری های اینترنتی بسیار بالاتر از فضای واقعی است و فرهنگ سازی براي اقشار مختلف مردم در این خصوص ضروری است.

نشر هتک حرمت 13 درصد جرایم را به خود اختصاص داده است

رئیس پلیس فتای استان کردستان در ادامه سخنان خود گفت: همچنین 13 درصد جرایم مجازی استان نیز به هتک حرمت و انتشار آکاذیب است و اين تخلفات نيز به دلیل اعتماد نا به جا صورت می گیرد.

شاکری با اشاره به این مطلب که در دنیایی مجازی هویت افراد مشخص نیست، اظهار داشت: افراد سودجود با استفاده از هویت های جعلی به دنبال سوء استفاده از افراد ساده و زود باور هستند.

وی افزود: شهروندان نباید به راحتی اطلاعات، عکس، مشخصات و آدرس خود را در سایت های مجازی منتشر کنند چرا که این حرکت راه افراد کلاهبردار را به اطلاعات محرمانه افراد باز می کند.

رئیس پلیس فتای استان کردستان در پايان سخنان خود در اين نشست خبري با خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان بیان کرد: انتظار می رود با فرهنگ سازی مناسب جرایم مجازی استان را به حداقل برسانیم.