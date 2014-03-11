اولین مرکز و شبکه نیکوکاری شهرستان لنده راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که بعدازظهر سه شنبه با حضور مسئولین شهرستانی برگزار شد، این مرکز به همت کمیته امداد امام خمینی در مسجد قمر بنی‌ هاشم(ع) شهر لنده افتتاح شد.

مدیر کمیته امداد شهرستان لنده در این مراسم گفت: این مرکز می‌تواند در سطح وسیعی از جامعه به جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی بپردازد.

کرامت دوستی با بیان اینکه این مراکز می توانند به صورت مردمی و هیئت‌امنایی اداره شوند، اظهار داشت: شبکه نیکوکاری متشکل از معتمدین و خیرین شهر لنده است که به جمع‌آوری کمک‌های مردمی پرداخته و مبالغ جمع‌آوری شده را با تصمیم اعضا به حساب فقرا و مستمندان واریز می کند.

وی یکی از سیاست‌های کمیته امداد در سطح کلان را راه‌اندازی مراکز و شبکه‌های نیکوکاری در شهرستان‌ها عنوان کرد و افزود: حضور فعال خیرین در کنار مسئولان کمیته امداد موهبتی بزرگ است و دست مسئولان را برای رسیدگی به محرومان و مستضعفان بیش از گذشته باز می‌گذارد.

دوستی تصریح کرد: حضور مردم در کنار مسئولان و مردمی کردن جمع‌آوری کمک‌ها فرصت بیشتری برای مشارکت مردم ایجاد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مردم این شهرستان همواره یار و یاور فقرا و نیازمندان هستند و کمکهای خود را از این قشر آسیب پذیر دریغ نکرده اند.

مدیر کمیته امداد لنده بر راه اندازی هر چه بیشتر این مراکز در این شهرستان تاکید کرد و گفت: در این مراکز معتمدین یک محله یه یک روستا، با اشراف بر وضعیت اقتصادی افراد مستمند کمکهای مردمی را به آنها اختصاص می دهند.