به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش ظهر سه‌شنبه در جریان بازدید از اسکله و گمرک بندر ریگ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اینكه مشكلات و معضلات پیش روی توسعه و ساماندهی بندر ريگ برداشته شود، نیاز است كه از اكنون برای برطرف كردن مشكلات مردم فكر اساسی شود.

امام جمعه بندر ریگ گفت: تجربه افراد قدیمی و ناخدایان این بندر در ساخت و سازهای دریایی مرتبط با آنان مانند موج شكن و اسكله برای جلوگیری از صدمات آتی بسیار تاثیرگذاراست.

هاشمی‌منش بیان داشت: ساماندهي اسكله و لايروبي خور بندر ريگ با ضرورت ساخت لنگرگاه و پارگينگ شناورها محقق مي‌شود.

وی ادامه داد: تراکم و ترافيك موتور لنج‌ها در خور بندرريگ آبستن هر واقعه و حادثه خطرناك جبران ناپذير است كه با هدايت شناورها به پاركينگ خارج از خور زمینه های پیشگیری از این حوادث ناگوار تحقق مي يابد.

هاشمی منش با اشاره به گمرک بندر ریگ اضافه کرد: اين ساختمان و فضا اصلاً در شأن كارمندان گمرک و مردم بندر ريگ نيست.

وی تصریح کرد: جا دارد كه درصدي از درآمد گمرك برای احداث ساختمان جديد با امكانات بيشتر، هزينه شود.

لزوم تسریع در استقرار اداره بندر و دریانوردی بندرریگ

هاشمی منش متذکر شد: براي توسعه و آبادي بندر ريگ بايد در ارتقاي گمرك بندر ريگ تلاش بسیار شده و لايروبي خور اجرايي شود.

امام جمعه بندر ریگ در پایان گفت: نیاز است تا مسئولان زمینه استقرار اداره بندر و دریانوردی را در بندر ریگ سرعت ببخشند.

مهدي سليماني رئيس گمرك بندر ريگ نیز در این بازدید با اشاره به برخی مشکلات این گمرک اظهار داشت: غيربومي بودن كاركنان، وضعيت بد ساختمان اداري و محدوديت فضاي انبارهاي گمرك از جمله مهمترین مشکلات بندر ریگ است.