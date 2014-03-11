ميزان كشف جرم در كردستان به 101 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی تبار بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه در بحث کشفیات در سال جاری رتبه اول را به خود اختصاص داده ایم.

وی با اشاره به سرقت های خرد مثل لوازم داخل خودرو در استان كردستان افزود: در این خصوص نیز 89 درصد کشفیات داشته ایم که قریب به اتفاق سارقان معتاد بوده اند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان بیان کرد: پلیس بر حسب وظیفه خود از ابتدای سال جاری تا کنون 53 طرح پیشگیرانه، 32 مرحله رزمایش سراسری مبارزه با کالا و ارز و انهدام 45 باند قاچاقچی را در کارنامه ای خود دارد.

احمدی تبار یادآور شد: در بحث امنیت مشارکت مردم ضروری است و انتظار می رود که شهروندان در ایام تعطیلات همکاری همه جانبه ای با پلیس آگاهی استان داشته باشند.

اجناس خریداری شده از مرزهای استان خارج از حد متعارف مصادره می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: مسافران نوروزی و شهروندان داخل استان کردستان باید از خریداری اجناس به صورت غیر متعارف از شهرهای مرزی خوداری کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان گفت: طبق دستورالعمل پلیس آگاهی موظف است که افرادی که از شهرهای مرزی اجناس غیر متعارف را خریداری کرده اند دستگیر و اموال آنها را به نفع دولت مصادره کند.

احمدی تبار اظهار داشت: همچنین افرادی که بالایی 10 میلیون تومان اجناس خریداری می کنند ماشین و اموال آنها توقیف و خود آنها بازداشت و اندازه مال خریداری شده جریمه نقدی می شوند.

وی افزود: حفظ امنیت در سایه مشارکت شهروندان امکان پذیر است و پلیس تعامل و همکاری مناسب را با شهروندان در دستور کار خود دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان بیان کرد: از شهروندان تقاضا می شود در ایام نوروز از اموال و دارایی خود به صورت کامل محافظت کنند و در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوکی با شماره 130 یا 110 تماس بگیرند.

احمدی تبار یادآور شد: آگاه شهروندان، فرهنگ سازی مناسب و تعامل دو طرفه پلیس و مردم در کاهش جرایم استان نقش بسزایی ایفا می کند.