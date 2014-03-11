به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حاجی زمانی ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: پروژه قطار شهری شیراز از سال 81 وارد فاز عملیات اجرایی شد و ظرف این 12 سالی که خط یک شروع شده تمام عملیات حفاری و تونلهای مسیر تمام شده ضمن اینکه عمده ایستگاه های مسیر نیز احداث شد.

وی افزود: برخی ایستگاه هایی که در فاز دو قرار دارد هنوز در مرحله نازک کاری و مراحل اولیه معماری است.

مدیر عامل قطار شهری شیراز با اشاره به اینکه تا هفته آینده بلوار مدرس در اول پایگاه که به علت عملیات قطار شهری مسدود شده بود آسفالت و باز می شود، عنوان کرد: دیگر قطار شهری در هیچ خیابانی مسیر بسته نخواهد داشت ضمن اینکه میدان نمازی تا یک ماه دیگر جمع آوری خواهد شد.

حاجی زمانی با اشاره به محدودیت اعتباری که در اجرای پروژه قطار شهری شیراز وجود داشت، اضافه کرد: به خاطر این محدودیت اعتباری خط یک قطار شهری به دو فاز یک دو دو تقسیم شد که فاز یک از میدان نمازی تا میدان احسان به طول 10.5 کیلومتر مد نظر تمرکز اعتبار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ریل گذاری کل این مسیر 10.5کیلومتری انجام و شبکه برق بالاسری و پستهای برق نیز کامل شد، افزود: اکنون انتظار مردم شیراز به نتیجه رسیده و پنج واگن قطار شهری وارد شیراز شد.

مدیر عامل قطار شهری شیراز اظهار داشت: البته 15واگن دیگر نیز در گمرک بندرعباس هست که در صورت تامین اعتبار، آنها نیز ترخیص و وارد شیراز خواهند شد.

حاجی زمانی گفت: امروز مراسم رونمایی از این پنج واگن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تستهای سرد و گرم این واگنها شروع خواهد شد، افزود: نماینده های کارخانه فروشنده این واگنها نیز در شیراز مستقر شده و به خاطر گارانتی بودن واگنها هرگونه مشکلی که متوجه آن شود نماینده های کارخانه برای رفع آن اقدام خواهند کرد.

حاجی زمانی با اشاره به اینکه تست سرد و گرم برای قطار دو الی سه ماه طول می کشد و بعد از سپری شدن این زمان، امکان راه اندازی وجود دارد، عنوان کرد: برای ترخیص هر 20 واگن به حدود 22 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم که اکنون برای پنج واگن تامین شده است.

به گفته وی قیمت واگن 900 هزار یورو یعنی حدود سه میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: در مجموع 30 واگن در گمرک بندرعباس وجود داشت که پنج واگن به شیراز آمد و بعد از آن پنج واگن به اصفهان پنج واگن به تبریز و 15 واگن دیگر نیز به شیراز تعلق خواهد گرفت.

وی به ظرفیتهای پیش بینی شده حمل مسافر نیز اشاره و بیان کرد: آنچه برای فاز یک در نظر گرفته شده با هِد وِی 10 تا 15 دقیقه، مسیر خط یک در هر جهت در هر ساعت جابجایی 18 هزار مسافر پیش بینی شده که فاز یک این خط 40 درصد این ظرفیت را خواهد داشت.

حاجی زمانی تاکید کرد که برای فاز دوم نیز به دنبال تامین منابع هستیم و اضافه کرد: برای تامین منابع راه های مختلفی در نظر گرفته شده که یکی از آنها واگذاری مجتمعهای تجاری ایستگاه به سرمایه گذاری است ضمن اینکه بعداز شروع کار قطار املاک مجاور ایستگاه ها ارزش افزوده خواهد داشت که این ظرفیت اقتصادی می تواند در شرایط مالی ادامه کار سهیم باشد.

مدیر عامل قطار شهری شیراز با بیان اینکه راه دیگر تامین اعتبارات مورد نیاز نیز فروش اوراق مشارکت است که از چندی پیش آغاز شده، ادامه داد: علاوه بر این با صندوق توسعه ملی نیز مراتب را دنبال کردیم تا 30 میلیون دلار را به پروژه ما اختصاص دهند و در این خصوص مشکل بانک عامل با موافقت و حضور بانک عامل مرتفع شد.

حاجی زمان تامین اعتبار از طریق فاینانس نیز ازجمله راهکارهای مدنظر عنوان کرد و گفت: با دو شرکت اوراکینی و چینی نیز مذاکراتی صورت گرفته است.