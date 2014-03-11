فعالان عرصه های منابع طبیعی در دامغان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دامغان در آئین تجلیل از فعالان عرصه های منابع طبیعی که پیش از ظهر سه شنبه به میزبانی دانشکده بهداشت این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: داشتن فرهنگ سبز باید هم در بیان و هم در عمل نمود داشته باشد.

حجت الاسلام سید محمود ترابی ضمن تاکید بر اینکه باید همگان علاوه بر نگهداری از درختان در ارتقاء این فرهنگ گام بردارند افزود: منابع طبیعی و درختان متعلق به همه نسل ها است و باید بکوشیم فرهنگ منابع طبیعی و درختکاری را به دیگر نسل ها منتقل کنیم.

وی گفت: اداره منابع طبیعی دارای رسالت و وظایف سنگینی است که باید بکوشد نقش خود را به خوبی ایفا کند.

منابع طبیعی بستر اساسی در توسعه اقتصادی است

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این آئین منابع طبیعی را بستر اساسی در توسعه اقتصادی جامعه دانست و اظهار داشت: بدون منابع طبیعی نمی توانیم به توسعه اقتصادی مطلوب دست پیدا کنیم.

مرتضی علی آبادی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی از اولویت های توسعه پایدار کشور است افزود: حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی ضروری است.

وی با اشاره به شعار "منابع طبیعی با مردم و برای مردم" اظهار داشت: باید این شعار با ارزش را ترویج و به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل کنیم.

اهتمام جدی دولت در راستای برخورد با متخلفان محیط زیست

فرماندار شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: همه ما باید در حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی کوشا باشیم و نگذاریم منابع طبیعی و محیط زیست ما تخریب شود.

علی آبادی افزود: باید با متخلفان در عرصه های منابع طبیعی بدون مماشات برخورد کرد.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم به خوبی از منابع طبیعی حراست و پاسداری و دست سودجویان و متخلفان به عرصه های منابع طبیعی را قطع کنیم.

احمد علی بهاور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان نیز در این آئین گزارشی از اقدامات و فعالیت های انجام شده در حفاظت و حراست از عرصه های منابع طبیعی در این شهرستان ارائه داد.

پخش کلیپ، اجرای سرود از سوی گروه سرود بلبلان خاموش و غرس 100 اصل نهال در محوطه دانشکده بهداشت و تقدیر و تجلیل از فعالان عرصه های منابع طبیعی در شهرستان دامغان از دیگر برنامه های این آئین بود.

هفته منابع طبیعی از 15 تا 21 اسفندماه بوده که شعار هفته منابع طبیعی امسال به عنوان منابع طبیعی با مردم و برای مردم نامگذاری شده است.