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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۲۰

جعفری عنوان کرد:

طرح جامع منطقه ویژه پارس 50 درصد پیشرفت دارد

طرح جامع منطقه ویژه پارس 50 درصد پیشرفت دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر طرح‌های مهندسی سازمان منطقه ویژه پارس گفت: طرح جامع منطقه ویژه پارس 50 درصد پیشرفت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محی‌الدین جعفری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست مسئولان پارس جنوبی با اشاره به اهمیت منطقه پارس جنوبی در تامین سبد انرژی کشور اظهار داشت: توسعه این منطقه در دستور کار قرار دارد و از همه ظرفیت‌ها در این راستا استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح جامع منطقه ویژه پارس خاطرنشان ساخت: این طرح در حال حاضر دارای 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم با اجرای آن بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

مدیر طرح‌های مهندسی سازمان منطقه ویژه پارس اضافه کرد: مطالعات طرح ‌جامع منطقه ویژه پارس از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد و هشت کارگروه تخصصی برای این مهم تشکیل شد.

پیش‌بینی فضای توسعه‌ای شرکت‌ها به ویژه در پارس شمالی

وی اضافه کرد: از مهم‌ترین اقدامات مدیریت طرح‌های مهندسی در سال جاری می‌توان به پیگیری تهیه گزارش شناخت وضعیت موجود در سطح مناطق سه‌گانه پارس و پیش‌بینی فضای توسعه‌ای شرکت‌ها به ویژه در پارس شمالی اشاره کرد.

جعفری با اشاره به تلاش وزارت نفت برای توسعه مناطق پیرامونی صنایع به ویژه در استان بوشهر، تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس نیز در این راستا تلاش‌های بسیار زیادی را داشته است و به نیابت از وزارت نفت و منطقه ویژه پارس در اجرای طرح‌های عمرانی استان بوشهر همکاری‌ها بسیاری را داشته‌ایم.

وی ادامه داد: در سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به منطقه پارس جنوبی 60 پروژه اجرایی مصوب شد که در قالب 9 تفاهم نامه در شهرستان‌های عسلویه و کنگان اجرایی شد که تاکنون 231 میلیارد ریال توسط منطقه ویژه پارس در قالب صورت‌وضعیت‌های ارائه شده برای اجرای این پروژه‌ها، پرداخت شده است.

کد مطلب 2254491

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