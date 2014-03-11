گونه جديد پرنده بوجانگا خاكستري برای اولین بار در ایران مشاهده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی جبلی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق، اظهار داشت: پيش از اين نيز برخي گونه هاي نادر پرندگان كشور مانند دلیجه کوچک ، گلاریول بال سیاه ، کوکوی ابلق، بلبل خرما، زیر دم سرخ، زرد پره و رخ زرد براي نخستين بار در جزیره کیش مشاهده و نامشان در فهرست پرندگان كشورمان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در نقاط مختلف ایران حدود 520 گونه پرنده مشاهده شده است كه تقريبا برابر با كل پرندگان در کشورهای اروپا است.

این محیط بان اضافه کرد: طرح پژوهشي در سال 1379 با هدف شناسايي گونه هاي پرندگان درجزیره كيش آغاز شد که 117 گونه پرنده در اين منطقه مشاهده شد و این تعداد در طرح مطالعات اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش در سه سال اخیر به 165 گونه پرنده افزايش پیدا کرد كه در حدود یک سوم کل پرندگان در کشور ما نمی باشد.

وی افزود: بسياري از اين پرندگان همچون گيلانشاه خالدار، بحري، بالابان، شاهين از پرندگان نادر و حتي در خطر انقراض كشور بوده و جدا از ارزشهاي زيبا شناختي ، از نظر اكولوژيكي و ژنتيكي اهميت ويژه اي دارند.

به گزارش مهر، به دليل تغییرات اکوسیستمی در دهه گذشته ، انواع گونه هاي پرندگان در جزيره كيش تغييرات فراواني داشته است كه تازه ترين اطلاعات در اين خصوص به زودی با چاپ كتاب "پرندگان کیش" در دسترس علاقمندان طبیعت و گردشگران قرار خواهد گرفت.

جزیره کیش به دلیل شرایط آب وهوای مطبوع ومعتدل در طول بیش از 8 ماه ازسال زیستگاه مناسبی برای انواع پرندگان به خصوص پرندگان مهاجری است که از مناطق سردسیر جهان به ویژه روسیه با حضور خود زمستان بهاری جزیره کیش را برای حیات خود انتخاب می کنند وجلوه زیبایی به این جزیره می بخشند.

در برخي مناطق جذر و مدي مانند غرب سفين و سواحل جنوبي كيش، به دليل عمق كم دريا، در حالت جذر پهنه وسيعي براي چندين ساعت از زير آب خارج مي شود و با توجه به وجود صدف ها و انواع بي مهرگان زيستگاه مناسبي را براي پرندگان كنار آبزي فراهم مي كند. كه در اين ميان خانواده هاي چكاوك، پرستو، دم جنبانك، بلبل خرما، سنگ چشم، چكچك، گنجشك ‌، سسك و مگس گير از راسته گنجشك سانان بيشتر به چشم مي خورد.

از ديگر پرندگان اين منطقه مي توان انواع حواصيل، كاكائي، سبز قبا، هدهد، باكلان، سليم، آبچليك، گيلانشاه و قرقي را نام برد. تعدادي از پرندگان شكاري زيبا و بي نظيـر مانند عقاب ماهيگير و سارگبـه جنگلي نيز از ساكنين دائمي جزيره كيش می باشند.