به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحمانیان نویسنده و کارگردان تئاتر ایران روز جمعه 16 اسفند در کسوت مجری برنامه پایانی یازدهمین تصویر سال در خانه هنرمندان در میان جمع تصویری‌ها بود.

او در مراسم پایانی به برگزید‌گان و داوران بخش مسابقه‌ یازدهمین جشن تصویر سال یک شب تماشای کنسرت تئاترش را هدیه داد.

برگزیده‌گان تصویر سال دو شب پایانی اجرای «در روزهای آخر اسفند» در تالار وحدت به تماشای این اجرا می‌نشینند.

رحمانیان که در کارنامه‌اش اجرای آثاری از جمله «فنز»، «مانیفست چو»، «پل»، «اسب‌ها»، «عشقه»، «اسم»، «آرش ساد» و… را دارد، این روزها نمایش کنسرت «در روزهای آخر اسفند» را به صحنه برده است. اجرای برنامه‌ پایانی تصویر سال هم همزمان با این اجرا در تالار وحدت بود.

رحمانیان از سه سال پیش همراه با همسرش مهتاب نصیرپور در کشور کانادا ساکن شده و از شش ماه پیش تاکنون نمایش‌های «ترانه‌های قدیمی» در تالار شمس و «آرش ساد» را در تالار وحدت به صحنه برده و اجرای کنسرت نمایش «در روزهای آخر اسفند» سومین اثر او بعد از مهاجرت است که تا 22 اسفند ماه در تالار وحدت ادامه دارد.

این اثر نمایشی تلفیقی از موسیقی و نمایش است و اشکان خطیبی و غزل شاکری بازیگر و خواننده‌های اصلی آن هستند. بهروز صفاریان آهنگساز این گروه است و رحمانیان بخش نمایشی این اثر را با اقتباس از نمایشنامه «ایکواس» اثر پیتر شفر، نمایشنامه‌نویس نامی بریتانیایی نوشته است.

این گونه نمایش که برای نخستین‌بار است که در ایران اجرا می‌شود و با نگاهی به موسیقی پاپ - راک ایرانی و خارجی و 10 ترانه خاطره انگیز«تصور کن»، «مرد مالیخولیایی»، «پول. پول. پول» و... از خوانندگانی چون جان لنون، لئوناردو کوئن (کوهن)، اندی ویلیام، نوئل هریسون، استینگ و گروهایی چون آبا و مودی بلوز شکل گرفته و ترانه معروف اجرا شده توسط زنده‌یاد فرهاد مهراد با عنوان «در روزهای آخر اسفند» با شعر استاد محمدرضا شفیعی‌کدکنی است که توسط غزل شاکری و رضا یزدانی اجرا می‌شود.

یازدهمین «جشن تصویر سال» در بخش نمایشگاهی شامگاه جمعه 16 اسفند در خانه‌ هنرمندان ایران به‌پایان رسید.