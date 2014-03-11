به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، احمد سالک امروز در جمع خبرنگاران، گفت: به عنوان مسئول فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می‌دانم که از طریق رسانه‌ها فعالیت‌های فرهنگی را به سمع و نظر ملت برسانم، به ویژه در این شرایط که مقام معظم رهبری دو بار اخیرا ابراز نگرانی کرده و دغدغه‌های خود را نسبت به مسائل فرهنگی به مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی و سران قوا اعلام کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مقام معظم رهبری یک بار در تاریخ 19 آذر سال جاری به مناسبت سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آنجا یک منشور هشت ماده ای از مسائل فرهنگی را مطرح کردند و بار دیگر در جلسه اعضای خبرگان که هفته گذشته تشکیل شد بعد از اینکه گزارش رئیس مجلس خبرگان و دغدغه‌های آنها نسبت به مسائل فرهنگی مطرح شد باز شاهد ابراز نگرانی مقام معظم رهبری درباره مسائل فرهنگی هستیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: سیاست‌هایی که ما در کمیسیون فرهنگی دنبال می‌کنیم چند مقوله است در گام اول به دنبال تلاش و احیای زیرساخت‌های فرهنگی کشور مانند حوزه‌های علمیه، نهاد خانواده، ‌مساجد، نیروی انسانی و فعالان فرهنگ قرآن هستیم. البته تلاش برای کمک کردن و مساعدت به فعالیت‌های فرهنگی مردم در سراسر کشور در قالب کانون‌های فرهنگی و نهادهای فرهنگی یکی دیگر از سیاست‌های موردنظر در کمیسیون فرهنگی است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر تقویت مراکز تحقیق و پژوهش بومی با رویکرد فرهنگی برای اعضای این کمیسیون از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا تلاش پژوهشی و تحقیقاتی کمک بسیار قابل توجهی به مسائل علمی می‌کند همه مواردی که گفته شد در سایه مطالبات مقام معظم رهبری است که در این جهت ماموریت‌های کمیسیون‌های فرهنگی از قبیل نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس اجرا می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: نکته دیگر این است که انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر مجموعه ارزش‌های دینی شکل گرفت که این زیرساخت حرکت انقلاب اسلامی است؛ ما شاهد آن هستیم از زمانیکه انقلاب اسلامی مبتنی بر قرآن و عترت پیش رفت دشمنان ما در گوشه و کنار جهان فعالیت‌های تخریبی خود علیه کشور ما را شروع کردند. به عنوان مثال می‌توان به مایکل براون شیعه شناس سازمان سیای امریکا اشاره کرد که در یک گزارش هفتصد صفحه‌ای مسائل مختلفی را مطرح کرد.

وی تاکید کرد: در طول 35 سال گذشته ما شاهد هستیم که جنگ تحمیلی مسائل سیاسی، تحریم‌های اقتصادی و اخیرا در جریانات جنگ نرم دشمن به صورت آشکار وارد صحنه عمل شده است آنها تلاش می‌کنند که 15 سانتی متر بین هر دو گوش انسان را تسخیر کنند. آنها از ابزارهای مختلفی نظیر ماهواره استفاده می‌کنند که بنیان‌های خانواده‌های ایرانی را متزلزل کنند. بنابراین این دغدغه‌ها بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری دیده شده است.

سالک کاشانی افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در چند روز گذشته نخستین کارگروه مشترک خود را برای پیگیری مباحث فرهنگی در مجلس شورای اسلامی تشکیل داد و ما امیدوار هستیم که با استفاده از کمک سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط این کار ادامه پیدا کند، البته این کار مقدمه‌ای است برای آنکه بتوانیم مطالبات مقام معظم رهبری را عملی کنیم.

وی گفت: در این رابطه محورهایی مورد بحث قرار گرفت که باید به آن توجه کرد در ابتدا باید به موضوع‌بندی فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد اما برای پیشرفت در این کار موانع گسترش مسائل فرهنگی و اسلامی وجود دارد که این موارد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این رابطه وزارت کشور اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار ما قرار داد، البته باید از کارشناس‌های بسیاری استفاده کنیم زیرا اگر موانع راه را نشناسیم نمی‌توانیم مسائل اساسی فرهنگی را پی بگیریم.

سالک با بیان اینکه در حال حاضر از طریق برخی رسانه‌ها توهین‌های بسیاری به مقدسات می‌شود تصریح کرد: در بیش از 100 تلویزیون فارسی زبان ماهواره‌ها این توهین‌ها بیشتر به چشم می‌خورد که ما از دشمن انتظاری بیش از این نداریم اما در داخل کشور ما شاهد آن هستیم که در برخی روزنامه‌ها در طی چند ماه گذشته این توهین‌ها بسیار دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: پیشنهاد شده است اگر قرار باشد ضوابط فرهنگی و دینی در جامعه پیاده شود این موضوع نیازمند یک عزم ملی است، در این خصوص باید از کارهای موازی و تکراری جلوگیری کرد به منظور تعمیق معارف دینی باید برای مردم مستندات دینی را توضیح داد البته به ارتقای فهم سیاسی توام با بصیرت باید بسیار توجه کرد زیرا فتنه و مدیران آن از جاهایی استفاده می‌کنند که قدرت تشخیص جامعه برای جدا کردن حق از باطل بسیار کم باشد، از این رو این جبهه عظیم باید تلاش کند که دین به طور کامل در جامعه حاکم شود.

وی بیان کرد: در کمیسیون فرهنگی چندین طرح براساس همان سیاست‌ها انجام گرفته است که در راستای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی کشور از جمله نهاد خانواده است طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در کمیسیون بهداشت مجلس بحث شده بود به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد در آنجا ما بالغ بر 51 ماده قانونی را تصویب کردیم .

سالک افزود: طرح دیگر طرح صدا و سیما است که بحث نظارتی و ارتباطات آن در این طرح جامع مورد بررسی قرار گرفته است که در حقیقت صدا و سیما قانونمند شود و توقعی که جامعه از صدا و سیما دارد ما امیدوار هستیم که عملیاتی شود، خوشبختانه طرح دیگر تجهیز مساجد است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: طرح امر به معروف و نهی از منکر از خواسته های مقام معظم رهبری است که کارگروه برای بررسی در صحن کمیسیون این طرح را ارائه می‌کند.