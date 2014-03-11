حمایتهای مالی باید برای توسعه رسانه های چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله رحیم زاده ظهر سه شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه منابع طبیعی با اشاره به اینکه حمایت از رسانه ها برای توسعه بیشتر توسط ارگانها ضرورت دارد، گفت: استان چهارمحال و بختیاری دارای رتبه کمترین مشارکتها در حمایت از رسانه ها است.

وی ادامه داد: رسانه های نقش اصلی در توسعه حوزه های مختلف مانند اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و... را دارند و اگر رسانه ها توسعه بیشتری داشته باشند حوزه ها و عرصه های دیگر نیز از توسعه بیشتر برخوردار می شوند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت بخش خصوصی از رسانه ها در استان چهارمحال و بختیاری، یادآور شد: استان دارای کارخانه های بزرگی مانند کارخانه سیمان و... است که باید این واحد های تولیدی حمایت از رسانه ها رامورد توجه قرار دهند.

وی بر اهمیت اینکه این کارخانه ها در استان از ظرفیت های استان استفاده می کنند و باید برای توسعه این استان نیز تلاش کنند، گفت: رسانه ها با حمایتهای مالی می توانند توسعه پیدا کنند و رسانه ها می توانند در حل بسیاری از مشکلات استان کمک کنند واین استان را در مسیر پیشرفت قرار دهند.

بهره گیری از کارشناسان منابع طبیعی در خصوص تولید برنامه با موضوع منابع طبیعی ضرورت دارد

نایب رئیس انجمن زیست محیطی تسنیم نیز در این مراسم گفت: بهره گیری از مشاوران و کارشناسان منابع طبیعی در خصوص تولید برنامه با موضوعهای منابع طبیعی و محیط زیست ضرورت دارد.

هومان خاکپور تصریح کرد: برنامه های محیط زیستی و منابع طبیعی خوبی در صدا و سیمای استان تولید شده و پخش شده است و این جای تقدیر دارد.

وی بر ضرورت ادامه دارد بودن تولید برنامه های منابع طبیعی با راستای صیانت از منابع طبیعی، تصریح کرد: برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی باید فرهنگ سازی شود و رسانه ملی و تلویزیون در این خصوص می توانند نقش موثری را ایفا کنند.