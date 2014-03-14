به گزارش خبرنگار مهر، پخش نسخه غیرمجاز فیلم‌های ایرانی که یا در حال اکران هستند و یا هنوز به اکران نرسیده‌اند طی سال‌های اخیر با واکنش‌ها و گلایه‌های متعدد سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر مواجه شده است و ستاد «حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت جدی با این معضل برخورد کرد.



یکی از نتایج پخش نسخه‌های غیر مجاز فیلم‌های سینمای ایران این بود که فرهنگ سینما رفتن و دیدن فیلم‌های سینمایی در سالن‌های سینما در بین خانواده‌ها کمرنگ شد و از سوی دیگر باعث متضرر شدن عوامل تولیدکننده آثار سینمایی شد. درست است که هنوز به صورت کامل این معضل حل نشده است اما برخوردهای جدی با توزیع کنندگان نسخه‌های غیر مجاز بازار داغ این قانون‌شکنان را سرد کرده است.



اما در شرایطی که این اقدامات با هدف حمایت از سینماگران و اهالی سینما انجام می‌گیرد و از سوی دیگر قرار است عملی غیر فرهنگی تقبیح شود، این اقدام به شکل و روشی دیگر از سوی برخی دست‌اندرکاران فرهنگ و هنر کشور ترویج می‌شود.



نمایش فیلم‌های برنده یا نامزد اسکار که هنوز در پرده سینماهای جهان هستند و نسخه‌ای از آنها از سوی ایران خریداری نشده و بلکه نسخه کپی غیرمجاز آنها تهیه شده است، در مکان‌های رسمی با حضور منتقدان شناخته‌شده سینمایی، اقدامی است که بارها و بخصوص در سالیان اخیر شاهدش بوده و هستیم.

این عملکرد به نوعی تبلیغ عملی غیر فرهنگی و هنری است و حضور منتقدان حرفه‌ای و با سابقه سینمای ایران در جلسات نقد و بررسی فیلم‌های روز دنیا بحث‌برانگیزتر است. لذت نقد و بررسی فیلم‌های مطرح جهان برای مخاطبان و علاقه‌مندان سینما امری غیر قابل انکار است اما انتظار می‌رود منتقدان با سابقه نسبت به حضور خود در اقدامی غیر فرهنگی تأمل بیشتری داشته باشند.



درست است که در کشور ما حق کپی‌رایت نادیده گرفته می‌شود و نسخه غیر مجاز فیلم‌های خارجی در نقاط مختلف و به صورت غیر مجاز فروخته می‌شوند اما انتظار از اهالی فرهنگ و هنر این است که به طور رسمی و در نشست‌های فرهنگی که بیشتر با میزبانی دانشگاه‌ها و فرهنگسراها صورت می‌گیرد، دست به این اقدام غیرفرهنگی نزنند.



واضح و مبرهن است که نیت برگزار کنندگان جلسات نقد و بررسی فیلم‌های روز دنیا بخصوص آثار شرکت‌کننده و برنده جایزه اسکار، بالا بردن سطح آگاهی علاقه‌مندان به سینما و سینمای جهان است اما در عمل این کار دست‌کمی از توزیع نسخه غیر مجاز فیلم‌های ایرانی همزمان با اکران آن‌ها و بدون داشتن مجوز نیست.

نکته قابل تأمل‌تر این است که سیمای جمهوری اسلامی ایران در ایام تعطیل بخصوص ایام نوروز فیلم‌های روز دنیا را که در حال اکران هستند، نمایش می‌دهد و این اقدامی است که حتی در کشورهایی که تولیدکنندگان این فیلم‌ها هستند نیز همزمان با اکران آثار، رخ نمی‌دهد. این اتفاق در حالی می‌افتد که برخی از این آثار به هیچ‌وجه مناسب نمایش در کشور اسلامی نیستند و به همین دلیل سیمای جمهوری اسلامی ناگزیر دست به سانسورهای شدید این فیلم‌ها می‌زند.



با پایان مراسم اسکار سال 2014 در چند هفته گذشته، بیش از چهار مرکز فرهنگی در تهران اقدام به نمایش نسخه غیرمجاز فیلم‌های اسکار شامل فیلم‌هایی چون «جاذبه»، «یاسمین غمگین»، «او»، «12 سال بردگی» و ... کرده‌اند که انتظار می‌رود این روند غیر فرهنگی و غیر قانونی در مراکز فرهنگی و قانونی متوقف شود.