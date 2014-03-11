حضرت زینب (س) برگزیده ترین پرستار تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی پیش از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از پرستاران نمونه مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان دامغان با بیان اینکه حضرت زینب (س) درس بزرگی به ما داد و پرستاران باید درس مقاومت و صبر را از ایشان بیاموزند و به این بانو اقتداء کنند، افزود: پرستاران فرشتگان رحمت برای افراد بیمار هستند و این قشر از جامعه از یک جایگاه رفیعی برخور دارند.

وی با بیان اینکه جامعه با سختی ها و دشواری های کار پرستاران آشنا هستند تصریح کرد: پرستاران ما باید قدر خدمت به بیماران را بدانند و در این راه حضرت زینب (س) را الگوی خود قرار دهند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان با بیان اینکه زیربنای هر کاری سلامتی است گفت: اگر سلامتی وجود نداشته باشد نمی توانیم خدمات خوب و مفیدی انجام دهیم و باید ما پرستاران را باور کنیم و به آنان با توجه به خدماتی که ارائه می کنند بهاء دهیم.

کمک 450 میلیون ریالی دو خیر دامغانی به بیمارستان ولایت دامغان

رئیس بیمارستان ولایت دامغان از کمک و مساعدت مالی دو خیر با هدف تامین تجهیزات این بیمارستان خبر داد و گفت: این افراد با کمک 450 میلیون ریالی خود دستگاه دیالیز و فتو تراپی خریداری و به بیمارستان اهداء کردند.

دکتر غلامرضا محمدی با بیان اینکه برای تکمیل و تجهیز دیگر امکانات مورد نیاز بیمارستان ولایت دامغان در سال 93 اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال پیش بینی شده است افزود: این میزان اعتبار برای خرید لوازمی شامل اکو، آندوسکپی، ابزار جراحی و لوازم آزمایشگاهی می شود.

وی از راه اندازی بخش های جدید این بیمارستان شامل، بخش جراحی 2، آی سی یو، سنگ شکن و بخش اندامی خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر بیمارستان ولایت دامغان دارای بخش های جراحی، داخلی، اطفال، اورژانس، اتاق عمل، دیالیز، زنان و زایمان، آزمایشگاه، رادیولوژی، آندوسکپی و سونوگرافی است.

رئیس بیمارستان ولایت دامغان تعداد پرستاران مشغول به فعالیت در این بیمارستان را 143 نفر بیان کرد.

در این آئین از 53 پرستار نمونه دامغانی مشغول به فعالیت در بیمارستان ولایت، مرکز بهداشت، درمانگاه سپاه و تامین اجتماعی با اهداء لوح و جوایزی تجلیل شدند.

در این آئین امام جمعه، فرماندار، معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرماندار، سرپرست شبکه بهداشت و درمان و جمعی از مسئولان بهداشتی و درمانی و پرستاران حضور داشتند.