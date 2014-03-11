جزئیات آتش سوزی درکانون پرورش فکری/ نجات سه کارگر از میان شعله های آتش

جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اعلام وقوع آتش سوزی گسترده در کانون پرورش فکری کودکان بلافاصله 6 ایستگاه آتش نشانی به همراه تجهیزات تنفسی به محل حادثه در خیابان حجاب اعزام شدند. پس از حضور 30 آتش نشان در محل مشخص شد حریق در زیر زمین این ساختمان به مساحت هزار متر رخ داده و آتش در حال سرایت به طبقات بالایی است.

وی ادامه داد: آتش و دود ناشی از آن به حدی بود که تمام آسمان منطقه را فرا گرفته بود. در همین حال اهالی از گرفتار شدن سه کارگر در میان آتش خبر دادند که آتش نشانان بی درنگ این افراد را به طور معجزه آسا از میان شعله های آتش خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی سقف چوبی زیر زمین کاملا شعله ور بود که در حال حاضر آتش به طور کامل مهار شده وآتش نشانان مشغول لکه گیری هستند.

ملکی اعلام علت حادثه را به بعد از بررسی کارشناسان آتش نشانی موکول کرد.