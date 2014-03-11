مصطفی بالو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مبادی ورودی شهر از شرق و غرب، پارک جنگلی امام رضا و دیگر نقاط و مراکز تاریخی شهر کردکوی در حال آماده سازی برای پذیرایی از مسافران است و تا 90 درصد اقدامات برای پذیرایی مطلوب مسافران انجام شده است.

وی ادامه داد: پاکسازی و نظافت شهر، تعریض معابر، مبلمان شهری، تفکیک معابر در راستای زیباتر شدن و قرار دادن گلدان در معابر، رنگ آمیزی دیوار ها و معابر و شست و شوی هر روزه معابر شهری بخشی از اقدامات شهرداری طی این مدت بوده است.

بالو ایجاد سرعت گیر در رو به روی دادگستری شهر کردکوی و تفکیک معبر خیابان بهشتی و ساماندهی بازار میوه و تره بار شهرستان و تحویل آن به مستاجرین را بخش دیگری از فعالیت های شهرداری برای ایام نوروز ذکر کرد.

شهردار کردکوی تصریح کرد: 20 غرفه برای فروش دستفروشان در شهرستان کردکوی در نظر گرفته شده است تا مواد مورد نیاز عید نوروز را در اختیار مردم قرار دهند.

وی افزود: نمایشگاه بهاره نیز در شهرستان از 15 اسفند برپا شده است و تا 24 اسفند ادامه دارد و زمین این نمایشگاه به رایگان از طرف شهرداری در اختیار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار داده شده است.