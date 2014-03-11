طرح آرامش بهاری در 6 امامزاده نهاوند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی عزیزی بعداز ظهر سه شنبه در جمع متولیان امامزادگان نهاوند در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند گفت: طرح آرامش بهاری در سه امامزاده شاهزاده محمد(ع)، امامزاده ابراهیم و اسماعیل(ع) و امامزاده مهدی(ع) در شهر نهاوند و سه امامزاده ابراهیم، فضل بن موسی و امامزاده جعفر(ع) در روستاهای دره ابراهیم، شهر برزول و روستای کوهانی برگزار می شود.

حجت الاسلام عزیزی افزود: این طرح از 29 اسفند تا 9 فروردین سال آینده برگزار می شود که تبلیغ و ترویج سنت های اصیل فرهنگی، خدمت رسانی، شناساندن امامزادگان به مسافران از اهداف برگزاری طرح آرامش بهاری در کنار بقاع متبرکه است.

وی گفت: برپایی خیمه های معرفت و ایجاد غرفه های کودک و نوجوان با برگزاری مسابقات مختلف نقاشی، کتابخوانی و شعر خوانی و حضور مبلغان و کارشناسان مذهبی برای پاسخگویی به سئوالات شرعی، ترویج و تبلیغ سبک زندگی اسلامی و ویژگی های شخصیت نمونه حضرت زهرا(س) از جمله برنامه هایی است که در طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه انجام می شود.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند با اشاره با توجه به تقارن ایام نوروز امسال با ایام شهادت حضرت زهرا (س) افزود: امسال از روز 9 فروردین تمام امامزاده های نهاوند سیاه پوش می شوند و توسط هیئت امنا و خادمین امامزادگان، سفره هفت سین فاطمی برگرفته از القاب حضرت زهرا (س) شامل سلیمه، سیده النساء، سرالله، سرالعظمه، سعیده، ساجده و سماویه پهن خواهد شد که معانی و توضیحات کامل این القاب در این قالب به مردم و زائران ارائه می شود.

حجت الاسلام مرتضی عزیزی با بیان اینکه امسال در تمام امامزاده های نهاوند، مراسم ویژه تحویل سال برگزار خواهد شد، گفت: ابتدای این مراسم با قرائت دعای کمیل آغاز می شود و سپس قاریان ممتاز به تلاوت قرآن خواهند پرداخت و در زمان تحویل سال نیز دعای تحویل سال قرائت می شود و پیام نوروزی مقام معظم رهبری نیز پخش خواهد شد.

15 میلیون تومان بن سبد کالا بین نیازمندان نهاوند توزیع شد

حجت الاسلام عزیزی از اجرای طرح دست های مهربانی در روزهای پایانی سال جاری و در بین کودکان یتیم خبر داد و گفت: در این طرح دو میلیون تومان به کودکان یتیم پرداخت شد.

وی بیان داشت: به مناسبت فرا رسیدن سال جدید و به منظور کمک به خانواده های نیازمند و بی سر پرست مبلغ 15 میلیون تومان بن غذایی شامل برنج، روغن و پنیر بین آنان توزیع شد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند گفت: اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند از محل درآمد موقافات مرحوم شکراله شعبانی، مرحوم محمد حسین زمانیان، مرحوم حاج خیراله سلگی و مرحوم سید یداله فاطمی اقدام به اهدا سبد غذایی به بیش از 500 خانوار نیازمند در سطح شهرستان نهاوند کرده است.