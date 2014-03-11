  1. دين، حوزه، انديشه
۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۰۷

گردهمایی فعالان فرهنگی در لبیک به ندای رهبر انقلاب در «سرچشمه» برگزار می شود

گردهمایی فعالان فرهنگی در لبیک به ندای رهبر انقلاب در «سرچشمه» برگزار می شود

جمعی از فعالان فرهنگی نهادهای مردمی و انقلابی در تجمعی گسترده در دوشنبه آینده راه‌های برطرف شدن نگرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به فضای فرهنگی کشور را بررسی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر پس از اظهار نگرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به فضای فرهنگی کشور در دیدار اعضای مجلس خبرگان، جمعی از فعالان فرهنگی نهادهای مردمی و انقلابی قصد دارند تا در تجمعی گسترده راه‌های برطرف شدن این نگرانی را بررسی کنند.

در نشست آزاد اندیشی و گفتگو پیرامون دغدغه‌های فرهنگی رهبر معظم انقلاب اسلامی فعالان فرهنگی حوزه های گوناگون هنری، ادبی،رسانه‌ای حضور خواهند داشت و زمینه های مطالبه و پرسشگری از نهادهای مسئول را بررسی خواهند کرد.

گفتنی است این نشست روز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه جاری در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی(سرچشمه) برگزار خواهد گردید.

کد مطلب 2254555

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