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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۱۴

طاهری:

پرونده های وارد شده به دادگستری بروجرد کاهش یافت

پرونده های وارد شده به دادگستری بروجرد کاهش یافت

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان بروجرد از کاهش تعداد پرونده های وارده طی امسال به دادگستری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی بروجرد اظهار داشت: طی سال 92 تعداد 21 هزار و 399 فقره پرونده به مجموعه دستگاه قضایی شهرستان بروجرد وارد شده که از این تعداد 21 هزار و 266 فقره پرونده مختومه شده است.

وی با بیان اینکه میزان پرونده های وارد شده طی امسال به دادگستری بروجرد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، ادامه داد: بیشتر پرونده های وارد شده به دستگاه قضایی شامل پرونده های حقوقی، اختلافات خانوادگی، سرقت و کلاهبرداری بوده است.

طاهری ریشه تمام بزهکاریهای جامعه را ناشی از بیکاری افراد دانست و افزود: افراد بیکار برای رفع مشکلات خود دست به تخلف می زنند و همین تخلفات منجر به شکل گیری پرونده های بزرگ و بعد مجازاتهای سنگین برای آنان می شود.

وی تصریح کرد: اعتیاد ام الفساد بوده که نشات گرفته از بیکاری است و اگر دولت در این زمینه بتواند مسئله بیکاری را حل کند به طور قطع بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان بروجرد یادآور شد: طلاق، بیکاری و اعتیاد معضلات فعلی جامعه هستند که پیامدهای نامطلوب از خود برجای گذاشته و جوانان را بیشتر درگیر کرده است لذا همه وظیفه داریم برای کنترل و جلوگیری از این پیامدهای نامطلوب تلاش فراوانی داشته باشیم.

کد مطلب 2254556

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