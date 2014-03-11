پرونده های وارد شده به دادگستری بروجرد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی بروجرد اظهار داشت: طی سال 92 تعداد 21 هزار و 399 فقره پرونده به مجموعه دستگاه قضایی شهرستان بروجرد وارد شده که از این تعداد 21 هزار و 266 فقره پرونده مختومه شده است.

وی با بیان اینکه میزان پرونده های وارد شده طی امسال به دادگستری بروجرد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، ادامه داد: بیشتر پرونده های وارد شده به دستگاه قضایی شامل پرونده های حقوقی، اختلافات خانوادگی، سرقت و کلاهبرداری بوده است.

طاهری ریشه تمام بزهکاریهای جامعه را ناشی از بیکاری افراد دانست و افزود: افراد بیکار برای رفع مشکلات خود دست به تخلف می زنند و همین تخلفات منجر به شکل گیری پرونده های بزرگ و بعد مجازاتهای سنگین برای آنان می شود.

وی تصریح کرد: اعتیاد ام الفساد بوده که نشات گرفته از بیکاری است و اگر دولت در این زمینه بتواند مسئله بیکاری را حل کند به طور قطع بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان بروجرد یادآور شد: طلاق، بیکاری و اعتیاد معضلات فعلی جامعه هستند که پیامدهای نامطلوب از خود برجای گذاشته و جوانان را بیشتر درگیر کرده است لذا همه وظیفه داریم برای کنترل و جلوگیری از این پیامدهای نامطلوب تلاش فراوانی داشته باشیم.