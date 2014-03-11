8 تیم عملیاتی ثابت و سیار آتش نشانی در گرگان مستقر می شود

محمدرضا اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از اصناف و کسبه نیز درخواست کردیم برای جلوگیری از هرگونه حادثه، لاستیک های فرسوده را در دسترس جوانان قرار ندهند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی به دنبال این است که با افرادی که اقدام به فروش و یا توزیع مواد منفجره می کنند برخورد قاطع داشته باشد و اگر هریک از شهروندان اطلاعاتی در این زمینه دارند با پلیس 110 یا آتش نشانی 125 تماس بگیرند تا از وقوع هرگونه اتفاق ناخوشایند جلوگیری شود.

وی از برپایی جلساتی در مدارس و مراکز علمی به جهت آگاه سازی جوانان از وقوع حوادث پایان سال خبر داد و افزود: تاکنون حدود 20 مدرسه راهنمایی، دبیرستان و تعدادی مراکز علمی دانشگاهی را نیروهای آتش نشانی آموزش به جهت رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار که اغلب در این ایام رخ می دهد، داده است.

وی با بیان این نکته که در تمام مدارس شهرستان گرگان آموزش اطفای حریق داده شده است افزود: برای آموزش و توجیه نوجوانان برای رعایت نکات ایمنی در 4 شنبه سوری در 20 مدرسه آموزش داده شده و این روند تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

اسفندیاری اظهار داشت: حدود 10 هزار بروشور برای رعایت نکات ایمنی در زمینه خانه تکانی، سفرهای نوروزی و چهارشنبه سوری چاپ و در بین شهروندان توزیع شده است.

وی در توضیح خدمات به مسافران نوروزی خاطرنشان کرد: در بخش سفرهای نوروزی برای مسافران یک سی دی تهیه شده در این سی دی موسیقی و هشدارهای ایمنی تدوین شده تا در حین سفر مسافران به این توصیه ها توجه کنند، همچنین در این سی دی، آموزش چگونه برخورد کردن در صورت وقوع حواث ناگهانی آورده شده است.

وی از تهیه کلیپ و پخش آن از سیمای گلستان خبر داد و بیان داشت: تذکر رعایت نکات ایمنی سفرهای نوروزی، خانه تکانی و چهارشنبه سوری در این کلیپ به نمایش گذارده شده است.

وی در توضیح ایمن سازی اسکان مسافران گفت: از تمام اماکن اسکان مسافران نوروزی بازدید ایمنی شده و نواقص موجود در این اماکن به مسئولین مربوطه اعلام شده تا برای رفع آن اقدامات لازم، انجام شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان گرگان تصریح کرد: تمام پارکهای داخل و حاشیه شهر توسط نیروهای آتش نشانی بازدید ایمنی شدند و در صورت وجود اشکال در وسایل بازی کودکان و مناطق حادثه خیز به مسئولین مربوطه یادآوری شده است.