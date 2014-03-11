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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۱۷

مرشدی مطرح کرد:

لزوم دوری از موازی کاری در اجرای برنامه های فرهنگی

لزوم دوری از موازی کاری در اجرای برنامه های فرهنگی

بندرخمیر- خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خواستار انسجام و همکاری میان نهادهای فرهنگی و دوری از موازی کاری در اجرای برنامه های فرهنگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی عصر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بندرخمیر عنوان کرد: فرهنگ مجموعه عواملی است که جامعه را به سمت تعالی و موفقیت هدایت می کند و توجه به مسائل فرهنگی از اصول اصلی انقلاب اسلامی است باید در اولویت مسائل قرار گیرد.

وی با اشاره به معضلات فرهنگی جامعه، افزود: در امان ماندن از آسیب ها و هجمه های مختلف دشمنان نیاز به حرکتی عظیم دارد که باهمت دستگاه های اداری و نهادهای تربیتی چون آموزش و پرورش باید شکل منسجمی به خود بگیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خواستار انسجام و همکاری میان نهادهای فرهنگی و دوری از موازی کاری در اجرای برنامه های فرهنگی شد و بیان داشت: باید ظرفیت ها و همچنین مشکلات فرهنگی هر منطقه به درستی شناسایی و در کارگروه های مشورتی مخصوص برای آن راهکار مناسبی در نظر گرفته شود.

فرماندار بندرخمیر نیز دراین نشست با اشاره به موقعیت اجتماعی و فرهنگی این شهرستان گفت: مردمان صبور با آئین های فرهنگی شایسته در این شهرستان زندگی می کنند و باید مسئولان توجه خود را در راستای بهبود مسائل فرهنگی به کاربرند.

حسین امیرتیموری افزود: فرهنگ مسئله ای است که با گذشت زمان در میان مردم رایج شده و ما نباید اجازه دهیم مواردی که با ساختار اجتماع ما همخوانی ندارد تبدیل به فرهنگ شود.

وی همچنین آموزش و پرورش و خانواده ها را از عواملی مهمی دانست که نقش بی بدیلی در فرهنگ یک جامعه ایفا می کنند.

کد مطلب 2254559

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