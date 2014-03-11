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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۲۱

قاسمی اعلا م کرد:

شناسایی 89 واحد آلاینده در آذربایجان شرقی/ واحدهای آلاینده نسبت به رفع آلودگی اقدام کنند

شناسایی 89 واحد آلاینده در آذربایجان شرقی/ واحدهای آلاینده نسبت به رفع آلودگی اقدام کنند

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از شناسایی 89 واحد آلاینده در استان و پلمپ دو واحد آلاینده زیست محیطی در تبریز با اخذ دستور قضایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای جلوگیری از ایجاد آلودگیهای زیست محیطی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان از فعالیت دو واحد آلاینده شامل واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه طیور و واحد رنگرزی تولید برزنت جلوگیری شد.
 
وی با اشاره به فعالیت غیر اصولی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان  را عوامل اصلی پلمپ و جلوگیری از فعالیتهای این واحدهای متخلف دانست و گفت: با کسب دستور قضایی توسط واحد امور حقوقی این واحدها تعطیل که در صورت تایید رفع آلودگی توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست واحدها بازگشایی می شوند.
 
قاسمی همچنین با اشاره به شناسایی 89 واحد آلاینده توسط کارشناسان محیط انسانی این اداره کل در سطح استان اعلام کرد: در راستای اجرای تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی، تولیدی، زیربنایی و خدماتی در صورت عدم رعایت ضوابط زیست محیطی به عنوان صنعت آلاینده به سازمان امور مالیاتی معرفی می شوند.
 
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی  به تاثیرات آلاینده های زیست محیطی بر حیات انسان  اشاره کرد و به واحدهای آلاینده استان هشدار داد در اسرع وقت نسبت به رفع آلودگی واحدهای خود اقدام کنند.
 
کد مطلب 2254562

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