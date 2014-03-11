تقویت حلقه های شجره طیبه صالحین وظایفه همه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمد سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در اولین جشنواره تجلیل از برترین های شجره طیبه صالحین چهار محال و بختیاری اظهار داشت: تقویت حلقه های شجره طیبه باعث تقویت ایمان و فکر جامعه می شود پس لازم است همواره به این امر توجه ویژه ای داشت.

وی تصریح کرد: امروزه قدرت در دست اندیشه و آرمانهای انسانهاست و دوران جنگ سخت با تجهیزات پایان یافته است.

محمد سلیمانی ادامه داد: بسیج در هشت سال دفاع مقدس صادقانه به کشور خدمت کرد و تاریخ بسیار بزرگی را به ثبت رساند.

وی با اشاره به اینکه صدور انقلاب سلامی به برکت دفاع مقدس است؛ اذعان داشت: تا کنون بزرگترین مشکل های در انقلاب اسلامی با درایت و برنامه ریزی صحیح باز شده است.

محمد سلیمانی فزود: ماهیت حرکت انقلاب اسلامی بر اساس همان خط و اهدافی بوده است که امام راحل ترسیم کرده بود.

وی با بیان اینکه قدرت و اقتدار بسیج باعث شده که تمام دشمنان کنار هم جمع شوند؛ عنوان کرد: دشمن تمام توان خود را در زمینه های سیاسی و اقتصادی به کار گرفته است تا بتواند جلوی حرکت پیش رونده جمهوری اسلامی را بگیرد.

محمد سلیمانی تاکید کرد: سازماندهی بسیج در همه طیف های مختلف جامعه باعث شده به راحتی بتوانند با هر گونه حرکت دشمن مقابله کنند.

بسیج پدیده ای در انقلاب اسلامی است که با انقلاب حرکت کرد

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) گفت: بسیج پدیده ای است از انقلاب اسلامی که با انقلاب حرکت کرد و با آن رشد نموده و بزرگ شده است .

سردار محمد سلیمانی اظهار داشت: بیداری اسلامی برگرفته از روحیه شهادت طلبی جوانان بسیجی است.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس بعنوان محور کارهای بسیج است.