وظیفه اصلی همه در دانشگاه آزاد اسلامی تحول است/ لزوم تشکیل شورای اقتصاد در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شاهورانی ظهر سه شنبه در نوزدهمین جلسه شورای روسای واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در رشت پیشاپیش ضمن تبریک سال نو به حاضران در جلسه و بوجود آمدن تحول در طبیعت افزود: همه باید با توجه به تغییر فصل در افکار و رفتار و اخلاق خود تحول بوجود آورده چرا که در جهان رشد و تحول و حرکت وجود دارد و اگر انسان در خود تحول بوجود نیاورد، در خسران است.

وی ضمن اشاره به مراحل رشد انسانی اظهار داشت: نفس انسانی باید رشد پیدا کند و این رشد هم در سطح استادان و دانشجویان و هم در سطح کارکنان تعالی پیدا کند پس وظیفه اصلی همه در دانشگاه آزاد اسلامی، تحول است.

نماینده تام الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای شمالی گفت: خوشبختانه این دانشگاه طی این سالها به عنوان یکی از ارکان جامعه اسلامی توانسته است وظیفه خود را در جامعه اسلامی بخوبی اجرا کند.

وی همچنین ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی امروز با بودجه و سرمایه مردم ایران اسلامی توانسته 50 درصد آموزش عالی را به عهده بگیرد، باید قدر این زحمات کشیده شده در دانشگاه آزاد اسلامی را دانست.

شاهورانی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی توانسته تا این زمان با امکاناتی که در این دانشگاه با سرمایه اصلی مردم بوجود آمد در خدمت آموزش عالی و ادامه تحصیل فرزندان این مرز و بوم باشد.

وی اذعان داشت: با دیدگاهی که دولت به دانشگاه آزاد اسلامی دارد و با تعیین وزرای جدید که همگام با دانشگاه هستند و تعیین مدیری مدبر و دلسوز و همکاری زحمتکشان در دانشگاه آزاد اسلامی خواهیم توانست در آینده قدم های موثری را در توسعه آموزش عالی کشور برداریم.

نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای شمالی بیان داشت: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت مؤسس این دانشگاه امروز طوری عمل خواهند کرد که در راستای اهداف و سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

وی در ادامه با توجه به مسائل اقتصادی مطرح در کشور افزود: تامین بودجه دانشگاه با ورود به مسائل اقتصادی مناسب بسیار مهم بوده و باید بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد و با تحقیق و بررسی کارشناسان در این زمینه در واحد های دانشگاهی اقدام لازم انجام و با توجه به پتانسیل های موجود در استانهای شمالی با تشکیل شرکت های دانش بنیان و ارتباط با صنعت این امر تحقق یابد.

شاهورانی تاکید کرد: با توجه به ایجاد شوراهای راهبردی و برنامه ریزی های شوراهای هیئت امنای استانی و اختیاراتی که ریاست عالی دانشگاه به نمایندگان تام الاختیار خواهد داد به لطف خدا در آینده مشکلات موجود در استانها برطرف خواهد شد.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان نیز در این جلسه با اشاره به رفع مشکلات استادان و کارکنان در واحد ها گفت: برخی از کارکنان و استادان در واحد ها و مراکز آموزشی با مشکلاتی مواجه شده و باید این مشکلات در واحد ها با خوشرویی و انعطاف لازم از سوی رؤسای واحد های دانشگاهی رفع شود تا باعث بوجود آمدن محیطی پر نشاط و آرام در دانشگاه ها شود.

حجت الاسلام سید علی میرابراهیمی تصریح کرد: حضور به موقع و دائم رؤسای واحد ها و معاونان در واحدها، تسریع در پاسخ به مکاتبات اداری، پرهیز از هزینه های غیرضروری، پرهیز از جذب نیروی انسانی جدید در اولویت کاری رؤسای واحد های دانشگاهی استان قرار گیرد.

وی همچنین از تشکیل شورای اقتصاد در گیلان خبر داد و بیان داشت: با تشکیل شورای اقتصاد و استفاده از پتانسیل های موجود برای پیگیری تاسیس شرکت های دانش بنیان و برنامه ریزی های اقتصادی و درآمد های خارج از شهریه در واحد های دانشگاهی استان اقدام شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت نیز با ارائه گزارش در خصوص برگزاری جلسات منظم کمیسیون دائمی هیئت امنای استان نیز گفت: از زمان تشکیل کمیسیون های دائمی استانی تاکنون تعداد هفت جلسه با حضور اعضای این کمیسیون در گیلان، تشکیل و موارد متعددی در این جلسات بررسی و تصویب و برای تصویب نهایی در جلسه هیئت امنای استانی مطرح خواهد شد.

بهروز دانشیان در خصوص اعلام آمادگی جذب دانشجویان خارج از مرزهای بین المللی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی استان اذعان داشت: با بررسی های انجام گرفته و هماهنگی با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت آمادگی پذیرش دانشجویان خارجی را داشته و پس از هماهنگی های لازم در این خصوص اقدام خواهد شد.

در پایان روسای واحد ها و مراکز آموزشی حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را رائه کردند، همچنین با اهدای لوح سپاس از زحمات " محمد حسین سرورالدین " رئیس سابق منطقه 17 دانشگاه آزاداسلامی تقدیر و تشکر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جلسه روسای واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان با حضور نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه در استان های شمالی ( گیلان، مازندران و گلستان)، دبیر هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی، معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس شورای سیاستگذاری سما در استان، نماینده تشکل های سیلسی دانشجویی، مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی استانهای شمالی کشور و روسای واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سالن جلسات ساختمان اداری این استان در رشت برگزار شد.